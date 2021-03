Ganan premio mayor de $10 mil en el centro de Las Vegas

La nueva entrada de Circa iluminada y lista para los visitantes el viernes, 18 de diciembre de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

¡El nuevo casino del centro de Las Vegas tiene al último ganador de un premio mayor!

Jugando a 125 dólares por mano, un jugador de video póker en Circa consiguió una escalera real el domingo por la mañana para ganar 100 mil dólares en una máquina Ultimate X, según la cuenta de Twitter del casino.

JACKPOT ALERT 🤑 Another big win this morning for a lucky guest- A $100,000 royal flush on Ultimate X Video Poker. ♣️ Keep ‘em coming! #CircaLasVegas #Jackpot pic.twitter.com/Ry40wOXZGE — Circa Las Vegas (@CircaLasVegas) March 28, 2021

Ganadores por todo el Valle de Las Vegas

Binion’s

Un jugador de tragamonedas ganó $11,182.23 de Dragon Link Grand Progressive.

Congratulations to our lucky local and his $11,182.23 Grand Progressive jackpot on our Dragon Link game!!!@aristocratslots pic.twitter.com/IxbX4O3mKR — Binion's (@BinionsLV) March 23, 2021

California Casino

Jugando a 10 dólares la mano, un jugador de video póker cobró 11,055.81 dólares con una escalera real de diamantes.

Wow, look at this amazing win! Only holding the Ten and King of Diamonds turned into a sweet Royal Flush! pic.twitter.com/Lckw0VWuvJ — California Casino (@thecalcasino) March 27, 2021

Jugando Keno de 4 cartas a cuatro dólares la tirada, Adam acertó dos premios de seis, uno de siete y otro de ocho para ganar 20,320 dólares.

Today is Adam's lucky day!!! He was playing 4 Card Keno, betting $4, and happily left with a whopping $20,320! pic.twitter.com/CFJbAYtTu1 — California Casino (@thecalcasino) March 27, 2021

Fremont

Una tragamonedas de Buffalo pagó 22,542.30 dólares con una apuesta de 3.60 dólares.

This lucky winner who wished to remain anonymous turned their visit into a profitable one, hitting this whopping $22,542.30 Buffalo jackpot, betting $3.60! #WinnerWednesday pic.twitter.com/yClaRee0bo — Fremont Casino (@fremont) March 24, 2021

Harrah’s Las Vegas

Steven B. ganí 25 mil dólares jugando Double Diamond.

Congratulations to Steven B. on your $25,000 #Jackpot WIN playing Double Diamond. Thanks for Coming Out to Play! 🤩 💜 🎉 Must be 21 or older to gamble. Know When To Stop Before You Start.® Gambling Problem? Call 800-522-4700. pic.twitter.com/8bgOjBa9gy — Harrah's Las Vegas (@HarrahsVegas) March 25, 2021

Jugando una mano de video póker, un invitado obtuvo la jota de diamantes para ganar una escalera real de 40 mil dólares.

Another @Caesars_Rewards winner walks away with a $40K #jackpot 🤩 👏 #Congrats #ComeOutandPlay Must be 21 or older to gamble. Know When To Stop Before You Start.® Gambling Problem? Call 800-522-4700. pic.twitter.com/eKKGfN46mZ — Harrah's Las Vegas (@HarrahsVegas) March 27, 2021

The Orleans

Mismo escenario, diferente traje en casino fuera del Strip.

Treasure Island

Marienka W. ganó un premio mayor de tragamonedas por valor de 12 mil dólares.