George H.W. Bush comienza viaje final a Washington

diciembre 3, 2018 - 11:55 am

HOUSTON – George H.W. Bush está listo para embarcarse en su viaje final a Washington cuando la nación rinda homenaje por última vez al presidente número 41 por su vida de servicio público que comenzó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, terminó con cuatro años como presidente y se caracterizó por lo que los admiradores lo describían como decente, generoso y amable.

Una larga caravana acompañó al coche fúnebre que transportaba los restos de Bush desde una funeraria de Houston hasta el cercano Campo de Ellington para el viaje a la capital de la nación en un avión que a menudo sirve como el Air Force One.

Antes de eso, los estudiantes, el personal y los visitantes habían acudido en masa a la biblioteca presidencial de Bush en el campus de la Universidad de Texas A&M, con miles de asistentes que compartían sus respetos en un velorio en un estanque cercano y otros contribuían al crecimiento de los monumentos de flores en las estatuas de Bush tanto en la biblioteca como un parque en el centro de Houston.

“Creo que fue uno de los hombres más amables y generosos”, destacó Marge Frazier, quien visitó la estatua del centro el domingo mientras mostraba a amigos de California.

Se prevé una lluvia similar en Washington esta semana durante el funeral de Bush, quien falleció el viernes por la noche en su casa de Houston. Tenía 94 años.

Bush, quien fue presidente desde 1989 hasta 1993, estará en el estado en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos para una ceremonia y visita pública de lunes a miércoles. Un servicio funerario solo por invitación está programado para el miércoles en la Catedral Nacional de Washington. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump deben asistir. La familia de Bush no ha dicho quién hablará en el servicio., el ex presidente Jimmy Carter también estará allí.

Después, Bush será devuelto a Houston para descansar en la Iglesia Episcopal de San Martín antes del entierro el jueves en su parcela familiar en los terrenos de la biblioteca. Su lugar de descanso final será junto a Barbara Bush, su esposa de 73 años que murió en abril, y Robin Bush, la hija que perdieron por leucemia en 1953 a los 3 años.

El ataúd de Bush llegará a Washington el lunes por la tarde a bordo del avión militar estadounidense. Trump ha encargado a la tripulación llevar a cabo la “Misión Aérea Especial 41”. El número es una referencia al lugar de Bush en la lista de los presidentes de Estados Unidos.

El ex presidente George W. Bush, el mayor de los cuatro hijos de Bush, y su esposa Laura, junto con su hermano Neil Bush y su familia, acompañarán el cuerpo de su padre a la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington, dijo el portavoz de la familia, Jim McGrath. Se espera que otros miembros de la familia Bush estén en la base militar de Maryland para la llegada.

El general retirado Colin Powell, quien como presidente del Estado Mayor Conjunto fue el principal asesor militar de Bush, comentó que Bush era el “estadounidense perfecto” para servir a su país en tantas capacidades diferentes y debería ser recordado por “una vida de calidad, un vida de honor, una vida de honestidad y una vida de total preocupación para el pueblo estadounidense”.

“Era un patriota, lo demostró en la guerra, lo demostró en paz, fue capaz de demostrarlo en sus cuatro años de servicio”, agregó Powell en” This Week “de ABC.

Trump ordenó que el gobierno federal cerrara el miércoles por un día nacional de luto. Las banderas en los edificios públicos ondearán a media asta por 30 días por respeto a Bush.

Trump, quien no siempre ha pronunciado palabras amables sobre la familia Bush, no ofreció nada más que elogios en las horas posteriores a que se anunció la muerte del ex presidente.

“Era solo un hombre de alta calidad que realmente amaba a su familia”, declaró Trump el sábado mientras estaba en Argentina. “Una cosa que se escuchó claramente fue que estaba muy orgulloso de su familia y que la amaba mucho. Así que era un tipo estupendo y lo extrañaremos”.

El fallecimiento de Bush lo pone de nuevo en el centro de atención de Washington después de más de dos décadas viviendo la vida relativamente discreta de un ex presidente. Su muerte también reduce la membresía en el exclusivo club de ex presidentes a cuatro: Carter, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

Uno de los principales logros de Bush fue reunir a la coalición militar internacional que liberó a la pequeña nación de Kuwait, rica en petróleo, de la invasión del vecino Irak en 1991. La guerra duró solo 100 horas. También presidió el final de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

Como humilde héroe de la Segunda Guerra Mundial, Bush tenía apenas 20 años cuando sobrevivió a ser derribado durante un bombardeo en Japón. Se unió a la Marina cuando cumplió 18 años.

Poco antes de abandonar el servicio, se casó con su novia de 19 años, Barbara Pierce, y forjó una unión de 73 años que fue el matrimonio presidencial más largo en la historia de los Estados Unidos hasta su muerte. Bush se inscribió en la Universidad de Yale después del servicio militar, se convirtió en un atleta académico y en el capitán del equipo de béisbol en dos Series Mundiales Universitarias antes de graduarse Phi Beta Kappa después de solo 2 años y medio.

Después de mudarse a Texas para trabajar en el negocio petrolero, Bush dirigió su atención a la política en los años sesenta. Fue elegido para el primero de dos mandatos en el Congreso en 1967. Continuaría como embajador ante las Naciones Unidas y China, jefe de la CIA y presidente del Comité Nacional Republicano antes de ser elegido para dos mandatos como vicepresidente del presidente Ronald Reagan.

Poco después de que alcanzó la cima de su popularidad política tras la liberación de Kuwait, con índices de aprobación pública que son la envidia de los políticos de hoy, la economía nacional comenzó a amargarse y los votantes empezaron a creer que Bush, nunca un gran comunicador (lo cual él reconoció) estaba fuera de contacto con la gente común.

El entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, le negó un segundo mandato, que luego se convertiría en un amigo cercano. Los dos trabajaron juntos para recaudar decenas de millones de dólares para las víctimas de un tsunami del Océano Índico de 2004 y el huracán Katrina, que inundó Nueva Orleans y la Costa del Golfo en 2005.

“¿Quién hubiera pensado que estaría trabajando con Bill Clinton de todas las personas?”, bromeó en 2005.

En un ensayo reciente, Clinton declaró de Bush: “Simplemente lo amaba”.