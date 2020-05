Gimnasio protesta contra la situación actual para pequeñas empresas

El operador de un gimnasio de Las Vegas, Chad Cole, opinó que es hora de que los pequeños negocios reabran en Nevada.

Cole, quien es co-propietario de CrossFit Apollo con su madre, Mónica Cole, indicó que su negocio ha estado batallando durante los últimos dos meses. Señaló que no entiende por qué algunas grandes empresas pueden reabrir pero su gimnasio no, incluso con precauciones.

“¿Por qué no se nos permite abrir, pero Target sí?” cuestionó Cole. “No hay explicación, y no tiene ningún sentido”.

La Fase Uno del plan de reapertura del Gobernador Steve Sisolak comenzó el 9 de mayo, pero no se incluyeron gimnasios. Se espera que las restricciones actuales se mantengan al menos hasta mayo.

El gimnasio, situado en 6535 N. Buffalo Drive, acogió un entrenamiento público el lunes por la noche, tres días después de que los Cole planearan reabrir sus puertas. El entrenamiento duró sólo cuatro minutos, pero Cole dijo que fue más para hacer una declaración que para hacer sudar a la gente.

Owner Chad Cole is hosting a 4-minute Tabata workout. He said it’s more ceremonial than anything, to protest the governor’s orders for gyms to stay closed. “Why aren’t we allowed to open, but Target can?” pic.twitter.com/SCqAc9vo0C

