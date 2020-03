Gobernador anuncia que cierre de negocios no esenciales es mandatorio

ARCHIVO.- El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, emitió una Declaración de Emergencia, amparado en el capítulo 414 de los estatutos del estado sobre el estado de emergencia que prevalece en Nevada debido a la propagación del COVID-19. Jueves 12 de marzo de 2020, en la sede del gobierno estatal, dentro del edificio Grant Sawyer. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Este viernes 20 de marzo de 2020, el gobernador Steve Sisolak firmó una nueva directiva de emergencia para ordenar el cierre de establecimientos no esenciales en todo Nevada, convirtiéndose en la tercera indicación que ha dado después de la declaratoria de emergencia emitida la semana pasada debido al coronavirus (COVID-19).

“Anteriormente, pedí a empresas no esenciales que cerraran sus puertas al público. Ya no les pido que hagan eso. Estoy ordenando que cierren todos los negocios no esenciales. Repito. Si NO es un negocio esencial, estoy usando mi poder como gobernador bajo una declaración de emergencia para ordenarle que cierre. Estoy firmando una nueva directiva de emergencia”, enfatizó el gobernador Sisolak mediante una conferencia.

El mandatario estatal agregó que estas medidas se toman conforme se va desarrollando la situación con el coronavirus en el estado. Pidió a la población entender la gravedad de la realidad sanitaria que se vive actualmente. Ya se registran dos muertos por COVID-19 en Nevada.

“El 5 de marzo, tuvimos nuestro primer caso presuntamente positivo de COVID-19. El 17 de marzo, cuando insté a las empresas a cerrar sus puertas, tuvimos 64 casos. Hoy, nos hemos disparado a 109 casos, nuestros positivos han aumentado un 70% en tres días, y dos de nuestros propios nevadenses ha muerto. Y debido a que esto se desarrolló en otros países y estados antes de llegar a Nevada, no tenemos que adivinar lo que viene después: el rápido aumento de casos positivos continuará. Los números no se están desacelerando, y aún no hemos alcanzado nuestro vértice”, comentó el gobernador Sisolak.

Actualmente Nevada no cuenta con los suficientes kits de prueba para conocer el alcance completo que provoca este virus, por lo que el gobernador aseguró que ha solicitado al Gobierno Federal más kits de prueba, sin embargo no los han recibido debido a la alta demanda que hay en todo el país.

“El virus empeorará antes de mejorar. Al igual que muchos otros estados, el sistema de salud de Nevada no podrá manejar un aumento excesivo de pacientes a la vez sin agotar rápidamente los recursos. Y sin esfuerzos agresivos de mitigación, un brote puede convertirse en una crisis total que abrumará a nuestros hospitales, pondrá a nuestros trabajadores de la salud en un mayor riesgo de exposición y probará los límites de nuestro sistema médico”, acotó el gobernador Sisolak.

El mandatario agregó que en todo el estado tienen menos de 5,000 camas de cuidados intensivos y de esas menos de 700 camas son de unidades mejor equipadas para manejar los casos severos de COVID-19.

“Permítanme ser claro, si no hacemos todo lo posible para frenar este virus, las camas de hospital pronto se llenarán por completo de pacientes con COVID-19. No habrá camas para fijar huesos rotos, tratar ataques cardíacos o usar para otros procedimientos médicos necesarios”, expresó el gobernador Sisolak.

El gobernador de Nevada aseguró que los negocios no esenciales que no acaten esta orden de cierre, podrán hacerse acreedores a multas o revocaciones de licencias. La indicación entra en vigor a partir de esta medianoche.

“Si su negocio no es esencial para proporcionar sustento y para la seguridad, la salud y el bienestar cotidiano de los nevadenses, debe cerrar para que podamos brindarles a los trabajadores de la salud y a nuestros conciudadanos la mejor oportunidad de combatir este virus que podamos”, agregó el gobernador Sisolak y concluyó que “si las empresas desafían esta directiva y permanecen abiertas, las fuerzas del orden público estatales y locales tendrán la capacidad de tratar esto como un acto criminal después de que se hayan agotado todas las demás opciones. Esta directiva entra en vigencia a la medianoche de hoy y permanecerá vigente hasta el 16 de abril”.