Gobierno podría aceptar nuevas solicitudes de DACA

Esta fotografía de archivo muestra carteles que Aactivistas y estudiantes de UNLV realizaron un mitin para manifestarse a favor de DACA. Martes 12 de noviembre de 2019 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La organizadora de Mi Familia Vota, María Orta, considera factible que las autoridades acepten nuevas solicitudes de DACA. [Foto Cortesía]

Esta fotografía de archivo muestra a personal de una organización local ayudando a distintas personas con sus solicitudes de DACA. Martes 12 de agosto de 2014 en Las Vegas. [Foto Las Vegas Review-Journal]

Después de la decisión de la Corte Suprema para mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), distintas organizaciones han comenzado a sugerir a las personas -que podrían obtener este permiso por primera vez- que preparen la documentación necesaria para estar listos en caso de que las autoridades anuncien que estarán recibiendo nuevas solicitudes.

Por medio de una declaración escrita, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) informó a El Tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están revisando la decisión judicial. Por el momento esta agencia no tiene más comentarios.

Esto significa que aunque por ahora las autoridades no han anunciado que recibirán nuevas solicitudes de DACA, la posibilidad de que sí se permitan es alta, ya que previamente la Corte Suprema decidió rechazar los esfuerzos del Gobierno Federal para eliminar el programa.

“Muchos abogados han dicho que el programa regresó a lo que era en 2012, cuando todavía estaban aceptando nuevas solicitudes. Entonces, ahora lo que se está definiendo es cómo van a dar la prioridad, si le van a dar prioridad a nuevas solicitudes o a las renovaciones. Por ejemplo, sé que hay organizaciones que ya mandaron la documentación de nuevos solicitantes, eso no se había hecho desde 2017”, mencionó la coordinadora en Nevada de Mi Familia Vota, María Nieto.

Nieto, quien también es beneficiaria de DACA, compartió con este medio de comunicación que por ahora les están pidiendo a los posibles nuevos solicitantes que comiencen a recaudar toda su documentación, ya que necesitan comprobar que han estado en Estados Unidos y no han hecho viajes al exterior.

“Deben comprobar que han estado aquí, y una forma de hacer eso es obteniendo su historial escolar. Obviamente ahora las escuelas están cerradas. Poniéndome a mí como ejemplo, me gradué en 2017 de la preparatoria, para conseguir mi historial escolar me tomó mucho tiempo y eso que me acabo de graduar hace menos de tres años”, acotó Nieto.

La organizadora de Mi Familia Vota agregó que el programa posiblemente aceptaría nuevas solicitudes de personas que recién terminan la preparatoria y de quienes ya tienen más edad pero que por algún motivo no solicitaron DACA antes.

“Son los mismos requisitos: Tener menos de 31 años antes del 15 de junio de 2012. Haber entrado a Estados Unidos antes de los 16 años. Haber estado aquí desde 2007 hasta ahora o haber entrado al país antes del 15 de junio de 2012. Además de haberse graduado de la preparatoria y si no lo hicieron pueden regresar a estudiar para obtener su Desarrollo Educativo General (GED, por sus siglas en inglés)”, explicó Nieto.

No obstante es importante mencionar que aunque muchas personas podrían solicitar DACA por primera vez, otros no podrían hacerlo, ya sea por no cumplir alguno de los requisitos o bien por cualquier otra situación.

“Cada caso es diferente, ahora lo que le pedimos a la gente es que hable con un abogado, sabemos que el costo es elevado, por tal motivo los estamos dirigiendo a la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), ellos tienen una Clínica de Inmigración donde hacen citas gratuitas para ver asuntos sobre DACA”, aseveró Nieto.

Otros requisitos son: Haber ingresado a EE.UU. sin inspección antes del 15 de junio de 2012. Estar físicamente presentes en el país el 15 de junio de 2012, y al momento de hacer la solicitud de consideración para DACA ante USCIS. No haber sido condenado por un delito grave, un delito menor significativo o más de tres delitos menores de cualquier tipo. No ser considerado una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Por último, Nieto pidió a todas las organizaciones pro-inmigrantes a seguir trabajando para impulsar a los legisladores de ambos partidos a pasar una reforma migratoria integral, ya que desde la administración del ex-presidente Barack Obama, hasta ahora con el presidente Donald Trump, muchos migrantes se han quedado fuera de programas como DACA.

“La solución no es DACA, es como un ‘curita’. El mensaje que les doy (a los legisladores) es que nos tienen que dejar de usar como piezas de ajedrez y ya enserio hay que buscar una solución para una reforma migratoria integral, no solo para los beneficiarios de DACA”, concluyó María Nieto.

Para más información, la oficina en Nevada de Mi Familia Vota está disponible mediante el número telefónico (702) 776-8205.

Contacte al periodista Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.