Goodman abrumada por el “apoyo” y el “odio” tras entrevista en CNN

Anderson Cooper reacciona durante una entrevista con la alcaldesa de Las Vegas Carolyn Goodman en la CNN el miércoles, 22 de abril de 2020. (CNN)

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, repitió su petición para reabrir inmediatamente los negocios durante una entrevista con Anderson Cooper de la CNN el miércoles, dejando estupefacto al presentador en algunas ocasiones solo un día después de que le dijera a Katy Tur de la NBC que la competencia acabaría con los negocios que tuvieran brotes de coronavirus.

“Me encantaría que todo estuviera abierto porque creo que hemos tenido estos mismos virus durante años”, le dijo Goodman a Cooper, amplificando su deseo de hacer que la gente vuelva a trabajar. “Quiero que todo vuelva”.

Do you agree with Mayor Carolyn Goodman that Las Vegas hotel-casinos should reopen immediately? — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) April 23, 2020

En una reveladora y controvertida entrevista, Goodman señaló que pudo haber contraído el coronavirus en enero, que dependía de las empresas para establecer las pautas de distanciamiento social y que no era tarea de los funcionarios electos mejorar las pruebas y la localización de contactos.

“La cantidad de apoyo y odio que llega de todo el país es abrumadora”, le comentó Goodman al Las Vegas Review-Journal en una breve entrevista telefónica, añadiendo que no podía manejar el número de llamadas que había estado recibiendo.

Pero Goodman aseveró que como “porrista” de Las Vegas, no le importaban las críticas, porque considera que su papel es promover la ciudad y subrayar las necesidades de decenas de residentes sin empleo.

“Cualquiera que quiera tener una opinión diferente, está en su derecho”, argumentó. “Así que si (el concejal) Brian Knudsen o cualquier otra persona se opone a algo de lo que he dicho, es su derecho”.

Rápida crítica

Cuando Cooper quiso mostrarle a la alcaldesa cómo los investigadores chinos habían determinado que el virus contagioso podía propagarse rápidamente, la alcaldesa respondió: “Esto no es China, esto es Las Vegas, Nevada”.

“Vaya, eso es realmente ignorante”, respondió Cooper.

Goodman también le comentó a Cooper que quería que la ciudad fuera el grupo de control, o “placebo”, para probar si el distanciamiento social realmente funcionaba. Cuando Cooper mencionó que el grupo que recibe el placebo generalmente recibe el “trato menos adecuado”, Goodman respondió, “Eso no lo sabes”.

La alcaldesa, que ha instado al gobernador Steve Sisolak a levantar su orden de cerrar las empresas no esenciales casi desde el principio y ha criticado a los medios de comunicación por exagerar el coronavirus, fue criticada públicamente por sus colegas electos e incluso por el presentador de televisión, Jimmy Kimmel.

“Carolyn Goodman es una vergüenza para nuestra ciudad”, escribió el Comisionado del Condado Clark, Justin Jones, en Twitter, usando el hashtag #notmymayor (no es mi alcaldesa). “Sus comentarios son insultantes tanto para los ciudadanos como para las empresas del sur de Nevada”.

En una declaración, el Comisionado Michael Naft enunció que el desafío de Goodman a la orden de quedarse en casa del Gobernador Sisolak es imprudente y peligroso.

La comisión supervisa el Strip de Las Vegas, que está ubicado en el Condado Clark no incorporado y no en los límites de la ciudad de Las Vegas.

La presidenta de la comisión, Marilyn Kirkpatrick, dijo que entendía las frustraciones pero destacó la paciencia y señaló que las directrices de distanciamiento social estaban funcionando para frenar la propagación del virus. Si el proceso de reapertura se apresura, advirtió, muchos más podrían enfermarse, morir y los hospitales podrían verse abrumados.

“Ninguno de los que hemos participado en esta conversación queremos arriesgarnos a eso y ciertamente no queremos ser un ‘grupo de control’ para algún proyecto de ciencia escolar de campo”, criticó en una declaración.

Annette Magnus, directora ejecutiva del grupo izquierdista “Battle Born Progress”, calificó los comentarios de la alcaldesa de “dementes”.

“Lo que la alcaldesa Goodman dijo hoy por televisión nacional no solo fue torpe e ignorante, sino también insultante para las familias trabajadoras que impulsan la economía de Nevada”, recalcó Magnus en una declaración. “Pese a no tener jurisdicción sobre los casinos que comprenden el Strip de Las Vegas, sugirió sacrificar la salud y las vidas de los trabajadores de los casinos como un experimento demencial para probar la veracidad de la enfermedad”.

Y el mayor sindicato de Nevada, Culinary Local 226, expuso a 11 miembros del sindicato que han fallecido a causa del COVID-19, alegando que las declaraciones de Goodman fueron “atroces”.

“Queremos que la gente vuelva al trabajo, pero tiene que ser seguro y no queremos que los civiles sean parte de un experimento”, respondió el Secretario-Tesorero del sindicato, Geoconda Argüello-Kline en una declaración. “Los lugares de trabajo deben ser seguros y saludables, no una caja de Petri”.

Sisolak muy en desacuerdo

El gobernador Steve Sisolak le comentó al Review-Journal que las declaraciones públicas de Goodman “parecen volverse más escandalosas a medida que ella se presenta en más y más programas”. El gobernador dijo que su oficina ha “sido inundada con llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos sobre lo dicho”.

“Muchos de los programas de la cadena nacional llaman preguntándose si esto representa a Nevada y a la ciudad de Las Vegas, y yo trato de irme detrás de ella diciendo, ‘Esto no es lo que representamos’”, enfatizó.

El gobernador ridiculizó los comentarios de la alcaldesa acerca de que la ciudad sea usada como un “grupo de control” para pruebas de virus.

“No puedes permitir que nuestros ciudadanos, nuestra gente, sea usada como un ‘grupo de control’ en este experimento no científico del que habla, relacionado con la propagación del virus. Eso simplemente no está permitido”, aseveró. “Quiero decir, no hay manera de que permita la discusión sobre el uso de la ciudad de Las Vegas como grupo de control para tratar la propagación del coronavirus. Eso va más allá de los límites, no puedo ni imaginarme a alguien siquiera contemplando eso”.

“¿La gente quiere volver a poder salir a cenar o ir a un restaurante? Ciertamente”, añadió. “Pero dicho esto, no quieren arriesgar su salud solo por salir a cenar una pasta. O sea, eso no tiene ningún sentido en absoluto. No deberías tener que elegir entre tu salud y tu sueldo”.

“El confuso mensaje que lanzó es preocupante”, describió Sisolak. “La alcaldesa de Las Vegas, la oficina, no la persona, la oficina viene con una cierta cantidad de credibilidad que está asociada con ella”, añadió. “Y la gente escucha cuando se menciona a la alcaldesa de Las Vegas. No creo que sea de ayuda diseminar lo que dijo, claramente. Desearía que ella estuviera en la misma página, la mayoría de los otros funcionarios electos están en esa misma página, y están de acuerdo con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”.

Responden los miembros del Concejo

La ciudad más grande de Nevada, Las Vegas, ha sido a menudo un atípico en la respuesta a la pandemia cuando se la compara con otros gobiernos locales importantes del estado.

Cuando Sisolak ordenó a los negocios no esenciales que cerraran, el fiscal de la ciudad declaró inicialmente que Las Vegas no lo haría cumplir. Cuando otras ciudades del valle cerraron sus patios, Las Vegas intensificó los esfuerzos de limpieza, y cuando otros prohibieron las reuniones en público, la ciudad persistió con nuevas precauciones en su lugar.

Pero el concejal Cedric Crear, quien apoya los esfuerzos de Sisolak para controlar el brote, replicó que el personal y la administración de la ciudad estaban trabajando mucho para asegurar que Las Vegas fuera seguro.

“Es desafortunado que ese mensaje no haya salido a la luz”, agregó, “porque hay mucha gente trabajadora y dedicada que mientras hablamos está trabajando diligentemente” para que la ciudad pueda reabrir con seguridad.

Al igual que Crear, Knudsen dijo que la seguridad pública debe ser lo primero, añadiendo que mientras la posición de Goodman encarna la “angustia” del virus y el efecto dañino en la ciudad, Las Vegas debe escuchar a los funcionarios de salud.

“Ella eligió evitar o no seguir su orientación”, argumentó.

Knudsen también puntualizó que la presión sobre los funcionarios de la ciudad es “increíble” ya que tratan de equilibrar la directiva del gobernador con la voluntad de la mayoría del concejo.

La concejala Victoria Seaman aseguró que apoyaba una “reapertura controlada” de los pequeños negocios por etapas, siguiendo protocolos adecuados de higiene y distanciamiento social, y con la reapertura de los casinos y establecimientos relacionados con el turismo en último lugar.

Seaman no dio su opinión sobre los comentarios de Goodman, y los mensajes dejados a otros miembros del consejo no fueron devueltos inmediatamente.

‘La supervivencia del más fuerte’

Hablando con Tur el martes, Goodman dijo que asumió que todos tenían el virus y que era posible mantener a la gente a salvo incluso después de que Tur señalara que la economía de la ciudad se basa en reunir a las multitudes, como en los casinos.

“Dejemos que los negocios abran y la competencia destruirá al negocio más evidente que tenga la enfermedad”, enfatizó Goodman. “Están cerrados, es así de simple”.

Eso hizo que Tur respondiera: “Se está refiriendo al aspecto de la supervivencia del más fuerte para esta época”.

Kimmel, quien estudió en la Preparatoria Clark y en la UNLV, pidió que Goodman renunciara, y la representante demócrata por Nevada, Dina Titus, trató de separar la idea del Strip manejado por la máxima funcionaria de Las Vegas.

“Tenemos que escuchar a los científicos y en este momento nos dicen que debemos seguir quedándonos en casa tanto como sea posible”, dijo Titus en una declaración. “Los negocios en Las Vegas solo podrán recuperarse si nos tomamos en serio esta pandemia. La alcaldesa no representa al Strip de Las Vegas, ni literal ni figuradamente”.

Pero para Goodman, que ha definido el coronavirus como una enfermedad parecida a cualquier otra a la que se enfrenta la gente en la era moderna, la reapertura de la economía es una necesidad para mantener el sustento de los trabajadores que pueden perderlo todo.

“¿Qué hacemos para que nuestra gente siga trabajando, para que nuestros padres puedan poner comida en la mesa, pagar la renta y mantener un techo sobre sus cabezas?” preguntó Tur.