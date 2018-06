Graduación de naciones

junio 27, 2018 - 9:00 am

Niños de África, Medio Oriente, Centroamérica y otras partes recibieron sus diplomas. Miércoles 20 de junio de 2018. Silverton Casino. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Daymelis Almaguer, Cuba, conoció a jóvenes de todo el mundo que también reciben la oportunidad de estudiar. Miércoles 20 de junio de 2018. Silverton Casino. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Niños de África, Medio Oriente, Centroamérica y otras partes recibieron sus diplomas. Miércoles 20 de junio de 2018. Silverton Casino. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Rudy Ramírez, Guatemala, está aprendiendo inglés para continuar con su preparatoria. Miércoles 20 de junio de 2018. Silverton Casino. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El 20 de junio es el Día del Refugiado, asignado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y coincidentemente fue también la graduación “simbólica” para estudiantes con este estatus en su situación migratoria, y que se han integrado al sistema educativo del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) y cumplieron con algún curso.

Desde clases de inglés como segunda lengua (ESL, por sus siglas en inglés), clases de preparatoria o secundaría, fueron en total 408 los estudiantes que se incorporaron a clases en alguna de las escuelas del CCSD, y para ellos fue la ceremonia. La niña Rosie Mibulano, originaria del Congo, África, fue la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos para abrir la agenda.

El departamento de Servicios Sociales del CCSD, organizaciones africanas en Las Vegas, la comunidad musulmana, Caridades Católicas y la División de ESL del Condado, fueron los organizadores de la graduación, que incluyó presentaciones artísticas de los niños, que fueron ensayadas con maestros del Smith Center.

Un diploma fue el reconocimiento que recibieron los alumnos. Rudy Ramírez, de Guatemala, llegó a los 16 años a Estados Unidos, y este ciclo escolar está cursando sus estudios de preparatoria, “el inglés es lo que más se me dificulta, pero en la escuela me apoyan, es muy diferente y bonito vivir en este país, me gusta mucho”, confesó.

Inmigrante de Cuba, Daymelis Almaguer, de 18 años, recibió un reconocimiento especial por sus altas notas en preparatoria, “estoy muy emocionada de conocer a todos mis compañeros de todas partes del mundo, me doy cuenta que están en la misma situación que yo, buscando sus sueños, en la juventud y dando lo mejor”.

Ignacio Ruíz, superintendente auxiliar de la División de Inglés del CCSD, dijo que, “estamos reconociendo a los estudiantes refugiados que se integraron a nuestra comunidad, por sus logros académicos, liderazgo, artes y todo lo positivo que han hecho para ellos mismos y sus nuevas escuelas”.

La temporada de graduaciones terminó el mes anterior, esta ceremonia es simbólica y en una fecha especial.

“Se premia a su perseverancia, ya que en sus países muchos de ellos asistían a las escuelas, pero por situaciones políticas o económicas no pudieron continuar con sus estudios y llegaron para tener una oportunidad”, dijo Ruíz. Cabe destacar que la graduación se interpretó en 7 idiomas distintos.