Gran presencia latina en Desfile Patriótico

Las familias Vélez y Rodríguez disfrutando del Desfile de Independencia. Miércoles 4 de julio de 2018, en Summerlin. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El grupo folklórico mexicano “Matachines de Juárez” participó en el Desfile del 4 de Julio. Miércoles 4 de julio de 2018, en Summerlin. Foto Cortesía.

El águila calva, símbolo estadounidense. Miércoles 4 de julio de 2018, en Summerlin. Foto Cortesía.

Aspecto del “Desfile del 4 de julio” en Summerlin. Miércoles 4 de julio de 2018, en Summerlin. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El carro de “Vegas Golden Knights, Vegas Born, Vegas Strong”. Miércoles 4 de julio de 2018, en Summerlin. Foto Cortesía.

“Disfrutamos mucho este desfile. Nos gustaron todos los carros alegóricos, pero al ver a “Los Matachines de Ciudad Juárez” nos sentimos orgullosos. Fue muy bueno ver a nuestra gente en un evento tan importante como la celebración de la independencia”.

Así se expresó la familia Vélez, que junto a miles de espectadores atendieron el Desfile Patriótico, llevado a cabo en Summerlin el pasado miércoles 4 de julio, para celebrar el 242 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Fue el evento anual número 24 organizado por el Consejo del Desfile Patriótico de Summerlin. Fue una fiesta cívica, de acceso gratuito, con duración de dos horas, de 9 a 11 de la mañana. Este año se esperaban más de 40 mil asistentes, según la agencia vocera del evento. Y el número fue rebasado con holgura. A lo largo de varias calles en ambos lados se pudo ver a familias enteras observando el desfile. Unas de ellas fueron mexicanas.

“Vinimos al desfile porque es una manera de incluirnos más en la cultura que vivimos, donde mis hijos han nacido. Mi esposa y yo vinimos de México, pero siempre procuramos aprender más de este país. Como inmigrantes traemos nuestra propia cultura pero fomentamos que nuestros hijos se vinculen siempre con la cultura estadounidense”, afirmó Luis Vélez, quien estuvo acompañado de su esposa, sus hijos de 2, 13 y 17 años de edad.

En plática con este semanario los hijos de la familia Vélez dijeron que les gustó la participación del grupo Matachines, cuyo nombre correcto es “Danza del Carrizo”, el grupo de danza folklórica que representa la cultura indígena del norte de Chihuahua, México, y en Las Vegas es liderado por la señora Ofelia Pérez.

El domingo 4 de julio “Danza del Carrizo” participó en el desfile con 45 adultos, jóvenes y niños quienes, con su vestimenta, baile y ritmo de tambores, llamaron la atención de manera impactante.

Por su parte la señora Liliana Rodríguez, bajo la sombra de un árbol y acompañada de su hija de 7 años, dijo “admiramos que todo está muy bonito y ordenado. Estamos aquí porque es día festivo y es cuando los niños también aprenden, participan de la cultura, que vean que no nada más son los cuetes. Es el Día de la independencia y con este desfile uno puede disfrutar, ver que hay muchas cosas significativas y conocer más”.

Todos los carros alegóricos estuvieron muy bien decorados y llamativos, como el de “Up” (la película animada); a mi niña le gustó el de las princesas, agregó Rodríguez.

El desfile contó con el patrocinio de una docena de empresas como The Howard Hughes Corporation y Station Casinos, entre otras. esta vez tuvo más de 70 grupos participantes, entre carros alegóricos temáticos, organizaciones comunitarias, grupos folklóricos y bandas de escuelas. Por ejemplo, entre los carros alegóricos estuvieron los temas de películas como “Moana”, “Star Wars”, “Escape from the Jurasic World”, “Coco’s fiesta espectacular” y “Up”.

Desfilaron unos 25 globos gigantes representando a la bandera y al águila calva, símbolos estadounidenses, y por supuesto hubo varios grupos vinculados a las fuerzas armadas como “La Legión Americana” y “USO”.

Este año uno de los atractivos agregados al desfile fue el carro del equipo de Hockey “Las Vegas Golden Knights”, con la participación del defensa del equipo, Deryk Engelland, quien acudió acompañado de su esposa e hijos.