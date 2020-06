Gran victoria para los beneficiarios de DACA

Una noticia que se había estado esperando desde hace mucho tiempo finalmente llegó a primeras horas de este jueves 18 de junio. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado rechazar los esfuerzos del presidente Donald Trump para terminar con las protecciones legales de más de 650,000 jóvenes inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que, por ahora, los jóvenes “Dreamers” podrán conservar su protección contra la deportación y su permiso de trabajo. Por lo tanto, podrían seguir renovando.

De acuerdo con medios nacionales, el juez John Roberts expresó que los motivos analizados para tomar la decisión fueron si el gobierno federal cumplió con el requisito de procedimiento para proporcionar una explicación razonada para eliminar DACA. El resultado de los jueces de la Corte Suprema fue de 5-4.

Al respecto, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son ‘disparos de escopeta’ en la cara de personas orgullosas de llamarse republicanos o conservadores. Necesitamos más jueces o perderemos nuestra segunda enmienda y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!”.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020