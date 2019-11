Grandes descuentos, las primeras horas serán las mejores en las tiendas de Las Vegas durante Black Friday

(Getty Images)

Los minoristas comenzaron a lanzar sus descuentos desde la primera semana de noviembre. A continuación, hay una lista de horarios y promociones de algunas tiendas en el sur de Nevada.

– Walmart presentó este mes sus ofertas en línea de “Buy Now” y antes del Black Friday. Los clientes ahora pueden encontrar precios especiales en productos como el Apple iPad Pro de 15 pulgadas Wi-Fi 512GB por $599 (ahorras 400 dólares), Samsung Galaxy 8GB Wi-Fi Tablet por $77.99 (ahorra $50) y Shark DuoClean Lift-Away Speed Upright Vacuum NV770 por $149 (ahorra $90). El principal evento del Black Friday comienza en línea el miércoles a las 7 a.m. Las tiendas Walmart abrirán sus puertas el Día de Acción de Gracias a las 6 p.m.

– Kohl’s ofrecerá ofertas de tiempo limitado (sólo en línea) de lunes a miércoles. Mientras tanto, para Black Friday, los compradores pueden comenzar a comprar en línea los artículos para irrumpir en las puertas el jueves a las 10:01 p.m. o en la tienda a partir de las 5 p.m. hasta la 1 p.m. del viernes. Algunos de los artículos que se pueden encontrar en las puertas son la consola Nintendo Switch por 319.99 dólares, el scooter Hover-1 Firefly con Bluetooth por 129.99 dólares y la pantalla inteligente compacta de 5.5 pulgadas de Amazon Echo Show con Alexa por $49.99.

– Best Buy abrirá sus puertas a las 5 p.m. el Día de Acción de Gracias y permanecerá abierto hasta la 1 a.m. del viernes. Luego, reabrirá ese día a las 8 a.m. Las ofertas incluyen Insignia 4K UHD Smart TV de 58 pulgadas con HDR Fire TV Edition con un Amazon Echo Dot gratis por $199.99, así como ahorros de hasta mil dólares en artículos como Hydrow Connected Rower, Google Nest Hello Video Doorbell, iPad Pro y Samsung 4K UHD Smart TV con HDR.

– Los minoristas de Downtown Summerlin también abrirán a partir del Día de Acción de Gracias, tales como Boot Barn a las 10 a.m., Old Navy a las 3 p.m., Ulta Beauty y Lucky Brand Jeans a las 4 p.m. y la mayoría de los demás minoristas abrirán sus puertas a las 5 p.m. Las ofertas incluyen Old Navy, que ofrece un 50 por ciento de descuento en todo desde el 27 de noviembre hasta el 29 de noviembre. Oakley tiene hasta un 50 por ciento de descuento en determinados estilos hasta agotar existencias. Nordstrom Rack está tomando un 30 por ciento adicional de descuento en su liquidación de etiquetas rojas desde el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Sólo el viernes, los artículos con etiqueta roja tendrán un descuento del 50 por ciento. Además, Las Vegas Ballpark Team Store ofrece un descuento del 50 por ciento de 10 a.m. a 2 p.m. el viernes.

– Fashion Show abrirá el Día de Acción de Gracias a las 6 p.m. hasta la medianoche. Se reabrirá el viernes a las 6 a.m. hasta las 10 p.m.