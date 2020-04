Grupo protesta por la prohibición de Sisolak de misas del Domingo de Pascua

“Fue a emergencias y de ahí ya no salió, él me habló y me dijo: ‘Te hablo porque me van a internar, me van a sedar porque no puedo respirar, me van a entubar. Y te llamo para despedirme, porque no sé si voy a volver a despertar’”, comentó sollozando Martha Álvarez, esposa y ahora viuda de Adrián Medina, durante una conversación con El Tiempo.