Guardó silenco el fiscal del condado de Clark: Steve Wolfson sobre un robo

Audrie Locke, enlace con la comunidad y portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Clark, deja el Centro de Justicia Regional en Las Vegas, el martes 13 de marzo de 2018. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El fiscal de distrito Steve Wolfson detalla la expansión de la unidad de crímenes de armas durante una entrevista en su oficina el martes 17 de mayo de 2016. (Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal) @jlscheid

Audrie Locke, enlace con la comunidad y portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Clark, deja el Centro de Justicia Regional en Las Vegas, el martes 13 de marzo de 2018. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Una asesora del fiscal de distrito Steve Wolfson, robó casi $42 mil de su campaña hace cuatro años para cubrir su hábito de participar en juegos de azar, pero se le permitió devolver el dinero y evitar ser acusada, según descubrió una investigación del Las Vegas Review-Journal.

Audrie Locke, de 45 años, portavoz y vocera de la comunidad de abogados del distrito, admitió en una entrevista que sacó el talonario de la campaña de la oficina de Wolfson sin su conocimiento y se autografió una serie de cheques en 2014. Culpó del robo a los problemas de dinero ligados a ella con su adicción al video poker y estado emocional frágil en ese momento por la muerte de su madre, tres amigos cercanos y dos perros.

“Tengo un problema de juego … Así que hay muchos problemas de dinero que vienen con eso, y eso es lo que sucedió”, declaró. “Las apuestas se me salieron de control y si hablas con alguien que alguna vez tuvo un problema con el juego, el primer desafío que tienen es recuperarse financieramente”.

Los cheques fueron escritos entre febrero y agosto de 2014, durante la elección de Wolfson, y aproximadamente la mitad del dinero fue robado entre julio y agosto, informó una fuente informada.

El fracaso de Wolfson en perseguir posibles cargos criminales en contra de Locke ha generado preocupación acerca de si ella recibió un trato favorable debido a su estrecha relación personal con el fiscal del distrito. Wolfson se presentará sin oposición para la reelección de este año, y el periodo de presentación de candidatos finaliza el viernes.

Locke declaró que había apostado sus cheques de pago y que necesitaba el efectivo para pagar sus cuentas, pero que se sumergió más en la cuenta de la campaña durante esos dos meses esperando ganar suficiente dinero jugando al video poker para pagar los $42 mil.

En ese momento, Locke, que estaba usando su apellido de soltera, Audrie Dodge, estaba en la nómina de campaña de Wolfson realizando una variedad de tareas, incluso para ayudar a mantener los libros de la campaña y presentar informes de contribuciones y gastos con el estado. Ella también ganaba aproximadamente $80 mil al año en su trabajo de alto perfil en la oficina del fiscal del distrito.

Wolfson destacó en una entrevista que Locke ha sido una “empleada de confianza” durante los 14 años que data de sus días como concejal de Las Vegas, y todavía confía en ella.

“Ella ha sido la mejor empleada que he tenido en 37 años, multiplicada por 10”, dijo. “Si pudiera tener un centenar de Audries, me encantaría tener las cien Audries”.

Wolfson defendió su decisión de no reportar el robo de la campaña a la policía de Las Vegas, diciendo que estaba usando su “discreción” como la víctima para negarse a presentar cargos criminales.

“Creo que esto es una aberración”, comentó. “Creo que ella tenía una enfermedad, y creo que fue la enfermedad la que causó que hiciera esto … Decidí darle una segunda oportunidad para probarme que recibiría tratamiento para su adicción”.

Locke reembolsó los $42 mil con la ayuda de su familia en un plazo de dos semanas después de que Wolfson descubriera el robo a principios de agosto de 2014, confesaron Locke y Wolfson.

También renunció a la oficina en medio del escándalo silenciado el 25 de agosto de 2014, y entró en un programa intensivo de adicción al juego de seis semanas antes de ser contratada dos meses después.

Wolfson mantuvo en silencio la razón de la repentina partida de Locke, diciéndole a otros miembros del personal que su renuncia era por motivos de salud, informaron los actuales y antiguos empleados de la oficina del fiscal del distrito.

Decisión Criticada

Su decisión de no buscar cargos criminales ha atraído críticas.

“No sé si brinda la misma oportunidad a otros individuos que él procesa”, cuestionó el presidente de la Comisión del Condado de Clark: Steve Sisolak, quien estuvo presente cuando la comisión nombró a Wolfson para el cargo de fiscal del distrito en 2012.

Jack Pitney, profesor de ciencias políticas en la Universidad Claremont McKenna en el sur de California, señaló que la decisión crea un problema de percepción para el fiscal del distrito.

“Se ve mal”, comentó. “No puedo hablar de legalidades, pero la verdadera pregunta es, ¿alguien más en circunstancias similares habría recibido el mismo tratamiento?”

Kathleen Bliss, una ex fiscal federal de larga data en Las Vegas, estuvo de acuerdo.

“Él claramente mostró misericordia por una amiga”, destacó Bliss. “Espero que él ejerza su discreción para mostrar misericordia de manera similar a aquellos que pueden tener situaciones problemáticas como esta mujer, pero que pueden no tener el mismo tipo de acceso a él que ella obviamente”.

Robert Fellner, director ejecutivo de transparencia del conservador Nevada Policy Research Institute, agregó: “El conflicto de intereses obvio en él que determina no enjuiciarla, pero continuar empleándola en la fiscalía es incomprensible. Es increíble para mí”.

Wolfson dijo que su oficina ha cumplido ocasionalmente los deseos de las víctimas de crímenes y no de los casos enjuiciados. También mencionó que sus decisiones sobre Locke se tomaron luego de conversaciones con varias personas, incluido Greg Smith, el director de recursos humanos del fiscal del distrito.

Smith puntualizó que todos los empleados de la oficina con adicciones son tratados de la misma manera.

“Ella no es la primera y no sería la última”, dijo. “Es más fácil para nuestra oficina ser coherente en nuestras prácticas”.

Wolfson mencionó que también habló con su abogada civil principal: Mary-Anne Millercq, y luego con el Secretario de Estado de Nevada: Ross Miller.

“No creo que haya cortado su holgura inapropiada”, criticó Mary-Anne Miller. “Realmente buscaba la dirección de la gente a la que se dirigía”.

Wolfson también consultó con Dave Thomas, uno de sus directores de campaña.

“Creo que fue muy concienzudo al analizar la situación e intentar hacer lo correcto”, comentó Thomas. “La raíz de (su conducta) es una enfermedad mental, no un deseo de hacer actividad criminal … Le doy dinero todo el tiempo, y no me preocupa”.

Todavía Manejando Dinero

Locke continuó recibiendo el pago de la campaña de Wolfson, obtuvo más de mil dólares, durante su ausencia de dos meses, según los registros. Cuando regresó a su trabajo en la oficina el 20 de octubre, ella aumentó sus deberes como portavoz del fiscal de distrito y se encargó de los esfuerzos de recaudación de fondos para los eventos sociales de la oficina y los beneficios para los empleados enfermos.

Locke, quien afirmó no haber jugado desde que se descubrieron los robos, confirmó en una entrevista con el Review-Journal que ahora maneja dinero en la oficina del fiscal del distrito.

Wolfson confrontó a Locke y le informó que tenía la intención de denunciar la malversación a su director de recursos humanos en un intercambio de correo electrónico personal realizado el 5 de agosto de 2014 por el Review-Journal.

“Quiero saber todas mis opciones como fiscal del distrito”, escribió Wolfson. “Por lo tanto, mañana planeo sentarme con él para informarle sobre sus actos de robo, falsificación y cualquier otra cosa que sea apropiada. Como usted sabe, manejó dinero, ya sea en efectivo, cheques, etc. y necesita estar al tanto de lo que sucedió”.

Locke admitió el robo en una emotiva respuesta por correo electrónico esa noche a Wolfson.

“No puedo enfatizar lo suficiente la vergüenza y la pena que siento”, escribió. “Más de una vez, planeé entrar y hablar contigo sobre la situación, pero nunca tuve el valor. Es y siempre fue mi intención devolver el dinero. Sé que es una declaración hueca en este punto”.

“Lo peor es traicionar tu confianza. Sé que nunca recuperaré eso, y eso es inimaginable para mí”.

Wolfson fue nombrado fiscal de distrito en 2012 y elegido en 2014 a una oficina que según el sitio web del condado tiene un presupuesto de $65 millones y más de 700 empleados.

Hasta ahora, ha recaudado más de $615 mil en su mayoría de casinos, negocios y intereses legales, según muestra su último informe de contribución de campaña.

Problemas de Deudas

Los problemas financieros de Locke habían amenazado estallar a lo largo de los años. La casa que poseía con su esposo, John M. Locke, estuvo a punto de ser vendida en una subasta de fideicomisarios varias veces. En octubre de 2009, el IRS presentó un gravamen de $78 mil 298 en la propiedad por impuestos no pagados, según los registros del condado. El IRS levantó el gravamen en marzo de 2013 después de que la pareja vendió la modesta casa de dos pisos, según los registros.

Locke informó que ella y su esposo no ganaron dinero con la venta.

Ese mismo mes, un amigo de Locke presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia para recuperar un préstamo de $5 mil que le hizo en mayo de 2009. David Koeb dijo en la demanda que Locke le comentó que necesitaba el dinero para detener la ejecución hipotecaria de la casa de su madre enferma.

La jueza de paz de Las Vegas: Karen Bennett-Haron, firmó una sentencia en rebeldía contra Locke en abril de 2013, ordenándole pagar a Koeb $6 mil 900, lo que incluía intereses y costos judiciales. Sus salarios en la oficina del fiscal del distrito fueron guarnecidos, y para fines de octubre de 2013 había pagado $5 mil 211. Koeb no devolvió las llamadas para hacer comentarios, y Locke no discutió el asunto más que para decir que pagó todo lo que le debía.

En octubre de 2010, el gigante de préstamos de día de pago Rapid Cash amenazó con recuperar el Dodge Magnum 2005 de Locke, que había publicado como garantía por más de $9 mil en préstamos que recibió de la compañía. Rapid Cash más tarde presentó una demanda judicial para recuperar dinero, pero nunca siguió con los casos.

Cuando Locke regresó a la oficina del fiscal del distrito en octubre de 2014, comenzó a usar su nombre de casada por primera vez desde su matrimonio en 1999, según los registros y las entrevistas.

Eventualmente, Locke comenzó a manejar dinero dentro de la oficina del fiscal del distrito como recaudadora de fondos y coordinadora social, según los correos electrónicos obtenidos por el Review-Journal.

Ella era parte de un comité social de la oficina, ganando una reputación como “directora de cruceros” y “planificadora de fiestas”. Promovió ventas de pasteles, torneos de golf, competiciones de pérdida de peso y concursos de hot dog para recaudar dinero para eventos sociales de oficina y enfermos empleados que no podían trabajar.

En un concurso, se le pidió a los miembros del personal que hicieran donaciones por el derecho a adivinar el número de caramelos de Starburst en un tarro grande lleno de caramelos coloridos. Quien estuviera más cerca obtendría la mitad de las donaciones, el resto iría al comité social para eventos de oficina como la fiesta anual de vacaciones.

A finales de octubre, muestran los correos electrónicos, Locke se jactó de que la oficina había recaudado más de $10 mil para las víctimas del tiroteo en Mandalay Bay, principalmente sorteando cestas de regalos donadas por los empleados y vendiendo camisetas y sudaderas con capucha de VegasStrong.

Recaudó dinero adicional para otros proyectos de oficina mediante la venta de vasos, polos, sombreros y botellas deportivas con el logo de la oficina del fiscal del distrito, muestran los correos electrónicos. A veces, ella dirigía al personal para que le comprara boletos para la rifa o para que comprara mercancía a través de ella.

En medio de la recaudación de fondos de la oficina, Locke comenzó su propia compañía de gráficos en abril de 2015, lo que le permitió obtener más dinero de la campaña de Wolfson. Ella archivó papeles con la oficina del secretario de estado de Nevada que incorpora la compañía llamada Gemini Graphics, que imprimió logotipos en camisetas. Ella se listó a sí misma como la agente residente y el único oficial.

El secretario de estado revocó la licencia de la compañía el 30 de abril de 2016, por no proporcionar una lista actualizada de los oficiales, pero los registros muestran que la compañía continuó recibiendo dinero de la campaña de Wolfson.

Locke ha recibido personalmente más de $25 mil 500 en sus dos apellidos por trabajar en las campañas de Wolfson que datan desde el año 2011, cuando era concejal de la ciudad, según cifras compiladas por la secretaría de la oficina estatal. Gemini Graphics ha ganado casi $5 mil desde 2015.

Más recientemente, Locke formó una nueva compañía de gráficos en agosto llamada Karmic Thread. Ella confesó en una entrevista que utilizó a la compañía para producir camisetas y sudaderas con capucha que se vendieron a miembros del personal de la oficina de varias organizaciones benéficas, incluidos fondos para ayudar a las víctimas del tiroteo del 1 de octubre.

Mencionó que la oficina del fiscal del distrito le ha reembolsado sus gastos y que no ha obtenido ningún beneficio por su trabajo.

Contacte a Jeff German al jgerman@reviewjournal.com o al 702-380-4564. Siga a @JGermanRJ en Twitter. Contacte a David Ferrara al dferrara@reviewjournal.com o al 702-380-1039. Siga a @randompoker en Twitter.