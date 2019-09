Habitantes de Las Vegas se han solidarizado con el caso de Marisol Villarreal

Marisol Villarreal ha encontrado en su familia la fuerza para seguir luchando contra el cáncer. [Foto Cortesía]

En las últimas semanas se ha difundido en redes sociales la historia de Marisol Villarreal, una madre de familia -residente de Phoenix, Arizona- que se encuentra en una dura batalla contra el cáncer. Ella tiene tres hijas, de 11, 10 y dos años de edad, las cuales junto a su esposo son su aliciente para tratar de salir adelante.

Al conocer el caso, la comunidad hispana de Las Vegas rápidamente se ha unido en solidaridad con Marisol y han ayudado con distintos eventos de recaudación de fondos para buscar aliviar un poco la dura carga económica que provocan los gastos médicos.

“Estamos pasando por momentos muy difíciles, que a nadie se los deseo. Mi esposa fue diagnosticada el 4 de enero -de este año- con leucemia. Empezó a estar un poco mal en diciembre, pero nosotros pensábamos que era una gripa, porque así eran los síntomas. Cuando empezó a empeorar fue con sangrado en las encías, pérdida de cabello, le salieron moretones. Decidimos ir a una sala de emergencias para que la revisaran, le hicieron estudios y una hora después nos dijeron que tenía leucemia”, relató el esposo de Marisol, Ismael Santos Villarreal, en entrevista telefónica con El Tiempo.

Ismael es originario de Monterrey, Nuevo León y Marisol de Álamo, Sonora.

Ismael compartió que tras conocer el diagnóstico, su esposa comenzó a recibir tratamiento de quimioterapias durante cerca de cinco meses. En su momento, la mujer había sido dada de alta con una remisión de que su cáncer estaba controlado –más no curado-, ya que para eliminarlo sería necesario un trasplante de médula ósea con costo aproximado de medio millón de dólares.

“Se nos cayó el mundo, era demasiado dinero. Un día estábamos en la casa y mi esposa me dice que no podía seguir acostada, que quería hacer algo. Me pidió salir a una tienda, en ese momento mi esposa estaba estable pero a la vez se veía un poco mal, vi que agarró unos carteles y marcadores y me dijo que pidiéramos donaciones. La gente empezó a responder”, comentó Villarreal.

Gracias a esta iniciativa de Marisol, la comunidad de Phoenix y posteriormente de Las Vegas comenzaron a hacer kermeses, lavado de autos y demás actividades para recaudar fondos. La familia Villarreal vendió todos sus muebles para poder seguir costeando dicho tratamiento.

En este momento, Marisol no es elegible para realizarse dicha intervención quirúrgica debido a que “el proceso para llegar al trasplante es de dos a tres meses en el hospital… Ella sigue muy positiva, lo mismo yo, sabemos que esto es un camino largo pero nosotros vamos a seguir caminando. Ella saca mucha fuerza, no sé de dónde, hay ratos que recae por el dolor de cabeza… La buena noticia reciente es que le sacaron líquido de la espina dorsal y salió negativo, no tiene cáncer en la espina dorsal” acotó Villarreal.

Actualmente, Marisol continúa internada en un hospital, otra barrera que debe superar es la de no tener un seguro médico. Ismael compartió con este medio de comunicación que ha intentado adquirir un seguro médico para su esposa, pero debido al avance de la enfermedad se lo han negado.

“Gracias a Dios la gente nos sigue ayudando. La gente de Las Vegas es impresionante, se dice que va a venir gente de allá para ver a mi esposa… Un día recibimos una llamada de una mujer que se llama Judith Servín, nos comentó que quería hacerle una kermés a mi esposa, que si era posible que viajáramos para allá, en ese momento Marisol estaba bien para viajar. Empezamos a conocer gente y se difundió el caso de mi esposa, hasta la fecha nos han apoyado”, concluyó Villarreal.

Además de los eventos antes mencionados, en Facebook se ha creado una cuenta llamada “Recaudación de fondos para Marisol Y Ismael Villarreal”, también cuentan con un perfil y una página en esta red social.

Si usted desea apoyar a esta causa, puede enviar un correo electrónico a Ismael Santos Villarreal para obtener más información: regiovil@live.com

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.