Habla Karen England sobre las regulaciones transgénero de las escuelas del Condado de Clark – VIDEO

Señalización cuelga afuera de un baño en 21c Museum Hotel en Durham, Carolina del Norte. Los demandantes transexuales que piensan que el compromiso que reemplazó la "factura del baño" de Carolina del Norte sigue siendo discriminatorio se están dirigiendo a la corte. Un juez federal escuchará los argumentos el lunes 25 de junio de 2018, de abogados que representan a líderes republicanos que dicen que el caso debe ser desestimado porque los demandantes no pueden probar que la nueva ley los está perjudicando. (AP Photo / Gerry Broome, Archivo)

Las personas escuchan las opciones compartidas en las políticas transgénero para el Distrito Escolar del Condado de Clark en el Departamento de Educación de Nevada en Las Vegas, el martes 28 de noviembre de 2017. Elizabeth Brumley Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto

Las regulaciones transgénero propuestas por el Distrito Escolar del Condado de Clark violan los derechos de privacidad de los estudiantes. Si se aprueba, esas regulaciones permitirán a los maestros utilizar un plan de estudios que exponga incluso a los estudiantes más jóvenes a los conceptos transgénero. Los distritos escolares tampoco tienen el derecho de obligar a hablar. Eso es según Karen England, directora ejecutiva de Nevada Family Alliance.

“Nuestras hijas y nuestros hijos tienen derecho a la privacidad”, declaró England mientras filmaba Nevada Politics Today. “Y tienen derecho a ir a un baño y hacer que sea privado cuando se estén desnudando o cambiando de ropa, en el vestidor o en el baño. Mientras que los estudiantes no conformes con el género deben ser acomodados, nunca debe ser a expensas de la privacidad del resto de los otros. Ahí es donde surge el problema”.

Los custodios del distrito votaron sobre una política que trata con estudiantes transgénero el jueves por la noche, y lo aprobaron. Los fideicomisarios presentaron una versión preliminar de la política hace dos meses con un voto de 4 a 3. England expresó su preocupación de que esta política incluya viajes durante la noche.

“No le notificarán si están juntando a su hija en cuartos con un hombre biológico”, explicó England. “Nadie está pensando acerca de las mujeres que han sido sexualmente hostigadas o violadas y las preocupaciones de seguridad que tienen al estar expuestas a un hombre biológico. ¿Dónde más en la sociedad decimos que está bien desvestirse y estar desnudo frente al sexo opuesto biológico?”

Habrá cambios en el aula también, según England. Parte de la política permite a los estudiantes transgénero exigir actividades de clase que sean “significativas” para los estudiantes transgénero. “Esto es realmente aterrador, porque cada maestro, sin la responsabilidad del público o de los padres, puede traer cualquier tipo de plan de estudios”, detalló la directora.

Otra parte de la política requiere que el personal y los estudiantes usen el pronombre preferido del menor, incluso si entra en conflicto con las realidades biológicas.

“El gobierno, que es lo que son las escuelas en Nevada, no me puede obligar a hablar”, destacó England. “No se puede hacer que un menor o incluso un adulto llame a un niño, que es biológicamente un niño, una niña. No puedes obligarme a creer algo en lo que no creo”.

England señaló que una encuesta realizada por su organización mostró que una gran mayoría de los residentes del sur de Nevada se oponía a estos requisitos. “La biología es una ciencia, y nacemos un hombre o una mujer”, afirmó. “El público no quiere esto, incluso como adulta, no quiero ir al baño con un hombre biológico”.

England también espera que una legislatura controlada por los demócratas promulgue más leyes como esta si un demócrata es elegido gobernador en noviembre.

“Mantenga a Nevada, como Nevada; no queremos que los valores de San Francisco se hagan cargo de nuestro estado, y eso es lo que está sucediendo aquí”.