Harvey Weinstein se declara inocente de violación y cargos sexuales

Harvey Weinstein escucha durante un proceso judicial en Nueva York el viernes 25 de mayo de 2018. (Steven Hirsch / New York Post vía AP, Pool)

NUEVA YORK – Harvey Weinstein se declaró inocente el martes de los cargos de violación y acoso sexual en Nueva York.

La audiencia en Manhattan se produce después de que un gran jurado acusó formalmente al ex magnate del cine la semana pasada por cargos que involucraban a dos mujeres.

Una presunta víctima, quien no ha sido identificada públicamente, relató a los investigadores que Weinstein la arrinconó en una habitación de hotel y la violó. La otra acusadora, la ex actriz Lucia Evans, reportó su relato de Weinstein que la obligó a practicar sexo oral en su oficina en 2004. The Associated Press no identifica a presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que se presenten públicamente.

Decenas de mujeres lo han acusado de conducta sexual inapropiada que va desde hostigamiento hasta asalto.

Weinstein, de 66 años, ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual. Su abogado, Benjamin Brafman, ha cuestionado la credibilidad de sus presuntas víctimas y afirma que su cliente confía en que va a limpiar su nombre.

Brafman calificó la acusación de violación como “absurda” y determinó que la acusadora y Weinstein tenían una relación sexual consensual que duró una década después del presunto ataque de 2013.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., dijo que era predecible que el campamento de Weinstein atacaría la integridad de las mujeres y del sistema legal.

Vance, un demócrata, cayó bajo la presión pública de los grupos de mujeres para enjuiciar a Weinstein después de negarse a hacerlo en 2015, cuando una modelo italiana fue a la policía para denunciar que Weinstein la había manoseado durante una reunión.

La policía estableció un aguijón en el que la mujer se registró confrontando a Weinstein y a él disculpándose por su conducta. Pero Vance decidió que no había pruebas suficientes para presentar cargos.

Weinstein tiene una fianza de $1 millón.