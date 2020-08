Hearts Alive Village Las Vegas aparece en nuevo material literario

El refugio local de protección animal, Hearts Alive Village Las Vegas (HAVLV), tiene una aparición especial en el nuevo libro “Chicken Soup for the Soul: The Magic of Dogs”, el cual destaca el vínculo entre los humanos y los perros en la vida cotidiana, especialmente durante el difícil tiempo de la pandemia del COVID-19.

Bodhi es un perro cuya historia está incluida en el nuevo libro “Chicken Soup for the Soul: The Magic of Dogs”. [Foto Hearts Alive Village]

Exterior de las instalaciones de la organización protectora de animales, Hearts Alive Village. Jueves 21 de mayo de 2020 en la zona oeste de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo - Archivo]

Los lectores podrán disfrutar de 101 historias conmovedoras sobre las distintas maneras en que los perros mejoran la vida de los humanos, ya que estos “peludos” pasan a formar parte de la familia y siempre muestran su lealtad de una forma u otra.

“Los refugios fueron golpeados muy fuerte la primera semana de la pandemia. Me ofrecí a cuidar a uno de nuestros perros para que pudiéramos dejar espacio para cualquier otro que viniera del refugio. Cuando lo llevé a casa no tenía idea de que se había convertido en una parte permanente de la familia”, comentó la directora de comunicaciones de Hearts Alive Village, Sheryl Green.

El canino adoptado por Green tiene ocho años de edad y se llama Bodhi, cuyo origen proviene de la cruza de las razas Chihuahua y Corgi. Precisamente la historia de Green y Bodhi es parte de este libro que ya está disponible en tiendas virtuales.

De acuerdo con HAVLV, cuando un rescatista acoge a un animal en su hogar no siempre significa que lo está adoptando, ya que esta acción es parte esencial del rescate. La solución temporal para los “peludos” siempre depende de los adoptantes, de esta manera los refugios pueden continuar ayudando a más necesitados.

Regularmente los refugios proporcionan cuidado y un hogar seguro para el animal. Cada mascota que es rescatada recibe alimento, atención médica y trabajo para encontrarle un hogar permanente. Sin embargo, estas organizaciones sin fines de lucro se han visto afectadas por la crisis del COVID-19.

“Sabíamos que la experiencia de vinculación durante este tiempo loco sería intensa. Muchos de nuestros ‘padres temporales’ decidieron convertirse en ‘padres para siempre’ (de la mascota adoptada). Lo llamamos una acogida para siempre”, acotó la directora ejecutiva de Hearts Alive Village, Christy Stevens.

“Chicken Soup for the Soul: The Magic of Dogs” está disponible en Amazon y tiene un costo de $14.96, sin embargo, es importante mencionar que los ingresos serán destinados a la organización nacional sin fines de lucro American Humane, quienes trabajan para ayudar a los refugios afectados económicamente por la pandemia.

El libro también puede ser adquirido en las instalaciones HAVLV, ubicadas en 1750 S. Rainbow Blvd. #4, Las Vegas, NV 89146.

Por último Green espera que su historia concientice sobre la importancia de la adopción de mascotas y ayude a recaudar algo de dinero para los programas de la organización que salvan vidas de muchos animales.

