Heller y los senadores cantan elogios mientras la Embajada de los Estados Unidos se muda a Jerusalén

JERUSALÉN – El embajador de Estados Unidos, David Friedman, dio la bienvenida a unos 800 invitados a la nueva embajada de EE.UU. en Jerusalén en una ceremonia que conmocionó al Primer Ministro de gobierno israelí: Benjamin Netanyahu y mantuvo una promesa clave hecha por el presidente Donald Trump.

Pero la medida fue condenada por los líderes árabes y provocó protestas masivas de palestinos a lo largo de la frontera de Gaza el lunes. The Associated Press informó que al menos 43 personas murieron después de que los palestinos se precipitaran a la frontera con Gaza en protesta por la apertura de la nueva embajada.

Trump no asistió a la ceremonia del lunes, pero sí se dirigió al grupo por video, reiterando su esperanza de un pacto de paz entre israelíes y palestinos a lo cual afirmó que estaba “completamente comprometido” a hacerlo.

Cuando Friedman agradeció a Trump por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y mover la embajada a la ciudad reclamada como la capital por israelíes y palestinos, algunos en la multitud de estadounidenses e israelíes corearon: “Trump Trump Trump”.

La ceremonia fue un asunto familiar para los Trump. Después del video, su hija y consejera Ivanka Trump dio a conocer el nuevo sello de la embajada.

La dedicación también le dio al mundo una rara oportunidad de ver y escuchar al yerno y asesor principal del presidente Trump, Jared Kushner, hablar largo y tendido. Kushner, a quien se le encomendó la intermediación de un “acuerdo del siglo” entre israelíes y palestinos, mencionó que estaba en el escenario “como un orgulloso estadounidense y nieto de los sobrevivientes del Holocausto”.

La nueva embajada operará temporalmente desde un consulado de EE.UU. existente, hasta que se tome una decisión sobre una ubicación permanente.

Temprano en el día, en el emblemático hotel King David, los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur, Mike Lee de Utah, Ted Cruz de Texas y Dean Heller de Nevada realizaron una conferencia de prensa en la que elogiaron la valentía y audacia de Trump al transferir el Embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén.

“Nos lleva a donde estamos hoy”, señaló Heller. Graham sostuvo que la medida hace que sea más probable un pacto de paz entre israelíes y palestinos.

Entering tent for Jerusalem Embassy ceremony, I ask, @SenDeanHeller what he thinks of Gaza death toll. “It’s obviously terrible…We’re all praying we don’t have these kinds of incidents”

— Debra J. Saunders (@debrajsaunders) May 14, 2018