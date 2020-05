Héroes de la salud: Celebrando a los cuidadores de Las Vegas en el Día Nacional de los Enfermeros

La enfermera Nita Peterson se sienta en la sala de cirugías del Centro de Fertilidad Red Rock en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El enfermero practicante de urgencias Carlos Esparza está en el equipo de gestión de Optum. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Audra Sommes es enfermera que ahora trabaja en el Distrito Escolar del Condado Clark en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Puede que nunca haya habido otro punto (al menos en nuestra generación) en el que el trabajo, los sacrificios y el impacto de los enfermeros y otros trabajadores de la salud fueran más obvios para tantas personas que ahora.

Aquellos que trabajan en las primeras filas de la pandemia de coronavirus se encuentran entre los héroes más visibles de esta era a menudo aterradora. Pero los enfermeros han estado mejorando nuestras vidas desde mucho antes de esta crisis, y su impacto se siente mucho más allá de los hospitales y las residencias de ancianos. Los enfermeros nos dan cuidados y consuelo en cada fase de nuestras vidas: desde el útero hasta la tumba, como dicen (y como veremos a continuación, a veces incluso antes de ser concebidos).

Ya que el miércoles es el Día Nacional de los Enfermeros, honramos aquí a algunos de los más de 47 mil enfermeros licenciados de Nevada que hacen de Las Vegas un mejor lugar para vivir, día tras día, año tras año.

Nurses are there when the last breath is taken and nurses are there when the first breath is taken Christine Bell

Nita Peterson

Enfermera, Sunset Surgery Center y Red Rock Fertility

Antes de asistir a la escuela de enfermería, Nita Peterson trabajó como asistente médica, y tenía dos títulos en su haber. Nada de eso, dice, comparado con los retos y recompensas de la enfermería.

“Tengo un título de asociada, tengo una licenciatura en administración de empresas y luego mi título de enfermería. Y de todo eso, mi título de enfermera fue probablemente el más difícil, pero el más gratificante”.

Don’t get me wrong, I loved hospice. But just to start at the beginning of life was so rewarding. And it felt so good to see some of these people so happy … that I just decided that that’s where I wanted to be Nita Peterson

En los cinco años que ha sido enfermera, Peterson ha trabajado en varias áreas, incluyendo hospitales y hospicios, antes de decidir trabajar en el campo de la fertilidad.

“No me malinterpreten, me encantaba el hospicio, pero empezar al principio de la vida fue más gratificante y me sentí tan bien al ver a algunas de estas personas tan felices que decidí que ahí es donde quería estar”.

En su trabajo actual, a menudo puede ayudar a los pacientes antes de que empiecen el tratamiento tranquilizándolos.

“Algunos han estado tratando (de concebir) durante mucho tiempo. Algunos no pueden entender por qué es fácil para otros y tan difícil para ellos. Soy capaz de relajarlos y hacerles saber que no están solos”.

El gran pago, por supuesto, viene cuando tienen éxito en sus esfuerzos.

“Saber que han concebido en nuestras instalaciones me alegra el día”.

Digna James

Enfermera de carga nocturna de fin de semana, Centro de Trauma de UMC

“Siempre quise hacer algo en medicina, y la enfermería me atrajo”, comenta Digna James.

James, que recibió su licenciatura de la UNLV en 2001, ha vivido en Las Vegas de vez en cuando desde 1994. Y aunque se trasladó temporalmente cuando la carrera militar de su marido los llevó a otro lugar, dice, “la mayor parte de mi familia sigue en Las Vegas. Esto todavía se considera como un hogar”.

I always wanted to do something in medicine, and nursing just drew me Digna James

Su interés por la enfermería se remonta a sus años de preparatoria en Reno, donde participó en algunos programas de introducción al campo.

“Creo que siempre estuve destinada a cuidar de la gente”.

Como muchos profesionales de la medicina, James ha visto sus condiciones de trabajo cambiar drásticamente frente al COVID-19. Para ella, la parte más difícil es tener que usar un cubrebocas en todo momento.

“Muchos de nosotros sentimos que estamos perdiendo algo, porque ahora tenemos los rostros cubiertos cuando estamos con los pacientes. Mientras que antes podían ver una sonrisa, y podíamos tratar de alguna manera de hacerlos sentir mejor, ahora estamos cubiertos para su protección”.

Dave Tyrell

Gerente clínico del Centro de Trasplantes del UMC

Hijo de una enfermera, Dave Tyrell pasó 20 años trabajando en distribución de almacenes, subiendo a un puesto de vicepresidente adjunto en la empresa matriz de T.J. Maxx y Marshalls, Marmaxx, antes de “pasar por una especie de agotamiento y darme cuenta de que no había perseguido el sueño de mi vida”.

Así que a la edad de 41 años, volvió a la escuela de enfermería en la UNLV.

But the day I made the decision to go to nursing school, I was absolutely sure that this is what I was meant to do, this is what I needed to do Dave Tyrell

“Fue una decisión difícil”, comenta sobre el cambio de carrera. “Pero el día que tomé la decisión de ir a la escuela de enfermería, estaba absolutamente seguro de que esto es lo que estaba destinado a hacer, esto es lo que necesitaba hacer”.

Tyrell disfruta trabajando con pacientes de transplantes porque le permite seguir su progreso durante un periodo de tiempo prolongado, desde que son remitidos hasta un año después de su cirugía.

“Llegan muy enfermos y luego los llevas a través del proceso de transplante de riñón, y son como una persona totalmente cambiada. Es por eso que amo tanto el área de transplantes”.

Audra Sommes

Enfermera escolar del CCSD (Secundaria Leavitt, Primaria Dean Allen y Secundaria Brinley)

Después de servir como directora de urgencias del Hospital Summerlin, Audra Sommes trabajaba como enfermera a cargo en la sala de emergencias pediátricas del Hospital Sunrise cuando adoptó a su hija de China en 2004. Ese amor por los niños la llevó a su primer puesto de enfermera escolar en 2011, en lo que entonces era la Academia Preparatoria del Colegio Andre Agassi.

We don’t put on Band-Aids all day long Audra Sommes

Sommes quiere que la gente sepa que la enfermería escolar no es lo que muchos esperan.

“No ponemos curitas todo el día”, explica. “Eso no es lo que hacen las enfermeras escolares, conlleva mucha más evaluación”.

Sommes cuenta la historia de un estudiante al que remitió a una clínica después de notar algunos síntomas preocupantes que sus padres habían descartado por simple torpeza.

“Cuando lo envié a la clínica genética, resultó que tenía una enfermedad genética muy rara que amenazaba su vida”.

Ese trabajo se ha vuelto más desafiante con las escuelas cerradas debido al COVID-19, pero sigue tratando de mantenerse en contacto con los estudiantes y sus familias, a través de mensajes de texto y videollamadas.

Sommes también es voluntaria en el refugio para indigentes Cashman Center, donde cuidan y ponen en cuarentena a los que padecen de COVID-19.

“Soy capaz de usar mis habilidades de enfermería de manera diferente allí”, recalca Sommes sobre el cuidado de los pacientes a su lado de nuevo.

Angela Collins

Jefa de enfermería del hospicio Nathan Adelson

“No todas las enfermeras usan bata”.

Durante sus 20 años de carrera, Angela Collins ha pasado mucho tiempo vestida de enfermera tradicional mientras trabajaba en hospitales. En estos días, sin embargo, ella es “la enfermera que usa el traje de negocios”.

Aunque estima que el 90 por ciento de su trabajo actual es administrativo, todavía le lleva tiempo reunirse con los pacientes de los hospicios que reciben atención al final de la vida y sus familias.

I think we really help add quality to people’s lives. We never want anyone to die alone, in pain or afraid Angela Collins

“Hago rondas en nuestras unidades de forma bastante rutinaria, un poco menos ahora mismo por lo del COVID”, indica. “Pero hago rondas y salgo al campo, a veces con nuestras enfermeras, para conocer a las familias y ver cómo van las cosas”.

Collins sabía que quería ser enfermera cuando estaba en octavo grado. Entró en el trabajo del hospicio hace una década, uniéndose al hospicio Nathan Adelson en septiembre pasado.

“Nunca pensé que trabajaría en un hospicio”, dice Collins, “pero es una de las formas de enfermería más gratificantes de las que he formado parte”.

Mientras que los pacientes de los hospicios y sus familias saben que no se recuperarán de sus enfermedades, Collins afirma que el cuidado que su personal proporciona es increíblemente importante.

“Creo que realmente ayudamos a añadir calidad a la vida de las personas. No queremos que nadie muera solo, con dolor o con miedo”.

Clare Gierth

Coordinadora de cuidados, Clínica Cleveland Centro Lou Ruvo para la Salud Cerebral

Clare Gierth comenzó a trabajar en la Clínica Cleveland en Cleveland en julio de 2010, y se trasladó a Las Vegas en 2013. Como coordinadora de cuidados en el equipo de trastornos cognitivos, trabaja con pacientes con Alzheimer y demencia. Sus deberes incluyen ofrecer orientación y consejo sobre la condición de cada paciente y ayudarlos a encontrar el apoyo que puedan necesitar.

I didn’t expect … to actually form such close bonds with the patients and their families Clare Gierth

Gran parte del trabajo se hace de forma virtual, con pacientes de todo el mundo y sus relaciones con ellos son a largo plazo.

“Cuando tenemos un paciente con demencia, no hay cura”, explica. “Así que mientras vengan a la Clínica Cleveland, yo soy su asistente. Estoy con ellos por el resto de su vida”.

Gierth dice que esas relaciones son la parte más gratificante del trabajo.

“No esperaba formar en realidad lazos tan estrechos con los pacientes y sus familias. Incluso cuando llega el momento del final de la vida, la familia del paciente sigue llamando y hablando conmigo y me cuenta todo”, afirma Gierth. “Me sorprende que me hagan llorar porque realmente ayudé, y ellos han tenido un impacto en mí”.

Alona Angosta

Profesora Asociada/Directora del programa de maestría en Enfermería Familiar, UNLV.

Cuando Alona Angosta enseñaba cursos de enfermería en la UNLV, siempre preguntaba a sus alumnos de primer año qué significaba la enfermería para ellos. Es una pregunta que no tiene dificultad en responder.

“Elegí la enfermería por mi amor a la ciencia, la enseñanza, el cuidado, la ayuda, el servicio y la defensa de los demás que se encuentran en su situación más vulnerable”, responde Angosta. “No se me ocurre ninguna otra profesión que ofrezca el enfoque de cuidado holístico y la oportunidad de enfatizar estos atributos para ayudar a mejorar la vida de los pacientes”.

I chose nursing because of my love for science, teaching, caring, helping, serving and advocating for others who are in their most vulnerable situations Alona Angosta

Nacida en Filipinas, se trasladó a Estados Unidos en su adolescencia, cuando su padre se retiró de la Fuerza Aérea. Además de su labor docente e investigadora en la UNLV, es una enfermera titulada que trabaja en una clínica en Henderson. Angosta también es miembro de la junta de la Coalición Nacional de Asociaciones de Enfermeras de Minorías Étnicas y recibió el premio NP Advocate State for Excellence de la Asociación Estadounidense de Enfermeras Profesionales. Pero educar a la próxima generación de enfermeras, agrega, proporciona recompensas diferentes a las que se obtienen de sus otros roles.

“Como profesora, el momento gratificante sería cuando ves a tu estudiante graduarse y ahora es una enfermera que marca la diferencia en la comunidad”.

Carlos Esparza

Enfermero practicante de urgencias y jefe clínico de OptimuMedicine

La carrera de Carlos Esparza ha incluido tiempo en una unidad local de cuidados intensivos de trauma y dos años como enfermero médico de vuelo, transportando pacientes por aire en Las Vegas y Elko. Hoy trabaja a tiempo completo como enfermero de urgencias y hace visitas a domicilio para las clínicas de un amigo. También es socio de la compañía de transporte médico OptimuMedicine, que posee tres ambulancias y ofrece transporte aéreo a los pacientes.

“Formo la educación y la formación”, enfatiza de su papel en OptimuMedicine. “También hago transportes aquí y allá”.

I was not the only one who got sick. There were several other people who did, that I know of, and we were scared for some of them Carlos Esparza

Todos esos trabajos han cambiado “tremendamente” desde el brote de COVID-19, indica Esparza, especialmente después de que le diagnosticaran el virus y “decayó por dos semanas seguidas”. Aunque esa experiencia le permite relacionarse mejor con los pacientes que tienen el virus, o que temen tenerlo, añade que la experiencia ha acercado mucho más a todos en su campo.

“No fui el único que se enfermó. Hubo varias otras personas que lo hicieron, que yo sepa, y temimos por algunos de ellos”.

Afortunadamente, Esparza y sus colegas se han recuperado y han sido autorizados a volver al trabajo. Sin embargo, dice, tener la enfermedad los ha cambiado.

“Estamos más cerca de todos y nos apreciamos más”.

Doris Bauer

Directora de enfermería, Sisu HealthCare Solutions

Bauer se graduó en la escuela de enfermería de su país natal Filipinas antes de trasladarse a Estados Unidos en 1978. Aunque tiene experiencia en cuidados intensivos, enfermería neurológica, enfermería ortopédica y enfermería quirúrgica médica, ha trabajado como enfermera de infusión desde que se mudó a Las Vegas en 1994. Como gerente de las oficinas de Sisu HealthCare Solutions en Las Vegas y Arizona, supervisa un equipo de enfermeras que proporciona terapias intravenosas a largo plazo en el hogar.

“Enseñamos a los pacientes y a sus familias a ser independientes con la terapia intravenosa que se les da en el hospital, en su casa”, explica Bauer. “Es un nicho diferente. Cuando vas a casa, tienes diferentes tensiones, y se necesita un tipo especial de enfermera para trabajar en esa situación”.

We teach the patients and their families to become independent with the IV therapy they’re given in the hospital, in their home Doris Bauer

Bauer y su equipo a menudo se encuentran con pacientes que están completamente solos y necesitan algo más que atención médica. Se ha encontrado recogiendo alimentos para un paciente o incluso recolectando fondos para cubrir los costos de los medicamentos.

Bauer también participa activamente en la comunidad filipina local. Está en su segundo mandato como presidenta de la Asociación de Enfermeras Filipinas de Nevada y es la anfitriona del podcast de radio PHLV “Filipinos”. Su trabajo en respuesta al COVID-19 ha incluido la organización de campañas de recolección de alimentos para los trabajadores con permiso de trabajo y la fabricación de cubrebocas para las personas que están en el frente de la lucha.

Denise Horvath

Enfermera practicante, Centros integrales de Cáncer de Nevada

Horvath tenía 19 años, en su segundo año en la Universidad de Nueva York con una beca de pre-medicina, cuando se dio cuenta de que “incluso con mi trabajo más duro, no iba a ser la mejor de mi clase”.

En lugar de seguir adelante con los planes para convertirse en médico, la hija de una enfermera y un oficial de policía decidió darle una oportunidad a la enfermería.

Honestly, after the first day of clinical for nursing, I thought, ‘Thank God this happened!’ Denise Horvath

No ha mirado atrás.

“Honestamente, después del primer día de la clínica de enfermería, pensé, ‘¡Gracias a Dios que esto sucedió!’ Estaba tan feliz, me encantaba la enfermería”.

Después de graduarse en 1995, regresó brevemente a Las Vegas antes de unirse al Peace Corps, donde fue asignada a una escuela de niñas en Nepal. Allí, enseñó primeros auxilios y enfermería comunitaria a niñas cuya aceptación en la escuela las había rescatado de ser vendidas en el comercio sexual.

“Eran tan maravillosas y felices, dice de sus estudiantes. Sabía que la mayoría de ellas no tenían suficiente comida, no tenían ropa limpia, pero todos los días estaban allí y sólo querían aprender”.

Después de contraer disentería y mononucleosis, Horvath regresó a Las Vegas antes de tiempo. Su carrera local incluyó un tiempo en el Valley Hospital, 10 años en UMC Trauma y 14 años como enfermera de vuelo antes de tomar su actual puesto en el centro de pulmón en Comprehensive Cancer Centers of Nevada. Trabajando en un hospital, con pacientes pulmonares, ha visto muchos pacientes de COVID-19, pero cree que su formación la ha preparado para afrontarlo.

“Es un trabajo estresante”, dice Horvath. “Pero yo lo veo como, este es el tipo de estrés para el que fui hecha”.