La pandemia de COVID-19 ha afectado a la comunidad hispana de diferentes maneras, y una de ellas ha sido en el aspecto financiero. Por tal motivo, United Way presentó el seminario virtual “Herramientas y Consejos en Asistencia Financiera”, el cual se realizó el miércoles 23 de septiembre.

La concejal de Las Vegas, Olivia Díaz, dio información sobre organizaciones que pueden ayudar a personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Miércoles 23 de septiembre de 2020. [Captura de video]

La asesora de negocios del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nevada, Anabel Navarro, habló sobre recursos para emprendedores. Miércoles 23 de septiembre de 2020. [Captura de video]

El comisionado del Distrito G del Condado Clark, James Gibson, dijo que el Condado tiene un programa de asistencia para negocios pequeños. Miércoles 23 de septiembre de 2020. [Captura de video]

Este evento virtual fue patrocinado por la organización Chicanos por la Causa, se llevó a cabo en español y contó con la participación de la asesora de negocios del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nevada, Anabel Navarro; la concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz; el director de operaciones de Chicanos por la Causa, Rumaldo Chaidez; el representante de UNLV, José Melendrez; el comisionado del Condado Clark, James Gibson; entre otros.

“El impacto en la comunidad latina es muy difícil, todos están sufriendo y tratando de sobrevivir al COVID-19. Se ha cerrado nuestra economía, nuestros negocios, impactando nuestra salud física y mental. Tenemos que apoyar a nuestra comunidad”, mencionó José Melendrez.

El comisionado del Distrito G del Condado Clark, James Gibson, dijo que ante la necesidad de ayuda que actualmente tienen muchas empresas pequeñas, el Condado ha impulsado un programa para todos estos comercios que se encuentren dentro de su jurisdicción.

“Hemos desarrollado una subvención de apoyo comercial. El programa es para empresas con menos de 20 empleados y puede obtener hasta 10,000 dólares para pagar el alquiler, servicios públicos, inventario, nómina, tarifas de licencia y más. Pueden llamar al (702) 455-6489 para más información”, acotó Gibson.

Por su parte, Rumaldo Chaidez recomendó a los propietarios de casa -que tenga dificultades para pagar su mensualidad- seguir los siguientes pasos: A) Comunicarse con su prestamista; B) Preparar y someter una solicitud para asistencia; C) Considerar posibles opciones como la modificación del préstamo, plan de pagos o un préstamos en silencio 2ndo; D) Programa de HHF, este puede asistir a personas desempleadas y/o puede ayudar con pagos atrasados. Todo esto mientras haya fondos disponibles.

Durante su intervención, la concejal Olivia Díaz expresó que “muchas personas van a pensar que para calificar a esta asistencia no tienen que haber pagado la renta desde el inicio de la pandemia o tener muchos de retrasos. La realidad es que si usted recientemente no ha podido hacer su pago o cree que posiblemente para octubre no va a tener los recursos para pagar su renta, usted puede solicitar. Lo que importa es que el retraso se haya dado a raíz de esta pandemia”.

La concejal de Las Vegas dio información sobre organizaciones que brindan atención en español a personas que necesiten asistencia en temas de aloamiento: HopeLink of Southern Nevada, (702) 566-0676; Economic Opportunity Board of Clark County, (702) 445-7105; Jewish Family Services, (702) 732-0304; y Safe Nest, (702) 646-4981. Adicionalmente, también informó sobre asistencia para familias que no pueden pagar internet durante este ciclo escolar virtual, sugirió llamar a Connecting Kids al 1-888-616-2474.

En cuanto a información referente al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nevada, Anabel Navarro comentó que actualmente se está proporcionando asistencia virtual gratuita para todos los negocios del estado. Brindando asesoramiento individualizado, clases y entrenamientos para emprendedores, eventos de “Networking”, formas para hacer crecer un negocio y asistencia para el financiamiento de un negocio recién creado. Para acceder a estos servicios no se requiere información sobre estatus migratorio.

El video de este seminario virtual está disponible en: www.facebook.com/reachlv.org

Para más información, llame a United Way al: (702) 376-8003.

