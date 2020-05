Hispano local se gradúa de la Universidad de Princeton

José Yañez posa con un distintivo de su “Alma Mater”, la Universidad de Princeton. Jueves 14 de mayo de 2020 en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

José Yañez posa con un distintivo de su “Alma Mater”, la Universidad de Princeton. Jueves 14 de mayo de 2020 en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

José Yañez navega por su sitio web, en el cual incluyó todos los detalles sobre su proyecto universitario. Jueves 14 de mayo de 2020 en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

José Yañez posa con un distintivo de su “Alma Mater”, la Universidad de Princeton. Jueves 14 de mayo de 2020 en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

José Yañez posa con un distintivo de su “Alma Mater”, la Universidad de Princeton. Jueves 14 de mayo de 2020 en Henderson. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En julio de 2016, El Tiempo presentó por primera vez la historia de José Alfredo Yañez Salas, un joven beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que en ese momento se preparaba para iniciar su camino por la prestigiosa Universidad de Princeton.

En este verano de 2020, finalmente José se gradúa satisfactoriamente de la carrera de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, con certificados en Empresas, Robótica y Sistemas Inteligentes. Es originario de Delicias, Chihuahua, México y desde los siete años ha radicado en el sur de Nevada al lado de su familia.

“Ha sido bastante complicado, no solo por la naturaleza de la carrera que escogí, también tuve más obstáculos que mis compañeros. Cuando empecé me gustaba mucho la ingeniería y quería trabajar en todo lo que tuviera que ver con robots, pero empezando a ver trabajos vi que estaban muy limitadas debido a mi estatus migratorio”, comentó.

Ciertas empresas de esta industria no pueden contratar a personas que no tienen estatus de ciudadano, sin embargo, esto no fue impedimento para que José continuara con su preparación y se enfocara al aspecto empresarial de la tecnología. Ahora su meta a mediano plazo es ser empresario, introducir ideas nuevas y hacer un impacto en este sector que involucra el diseño de motores de automóviles y aeronaves.

“Tuve que aprender a estudiar. Creciendo siempre me gustó la escuela, hay cosas que entiendes en cuanto te las dicen. Cuando das ese brinco de la preparatoria a la universidad, especialmente porque no tenemos el mejor sistema educativo en Nevada, tuve aprender maneras diferentes para estudiar, ya que son temas mucho más complicados y no creo que estaba muy bien preparado para eso”, comentó Yañez, quien también obtuvo su licencia como piloto en North Las Vegas.

El joven “Dreamer” compartió con El Tiempo que su ejemplo a seguir en el ámbito profesional es el propietario de la empresa Tesla, Elon Musk, ya que admira su historia de comenzar su carrera diseñando páginas de internet para hacer trámites financieros y posteriormente abrirse camino en diferentes industrias como el diseño de cohetes, carros eléctricos, e incluso computadoras que se pueden instalar en el cerebro.

– Proyecto final

“Decidí hacer un robot con un radar que penetra la tierra. Lo que hace es mandar una frecuencia hacia el piso y dependiendo de la densidad del objeto que esté escondido, ya sea entre la tierra, concreto o césped, dependiendo del tamaño y distancia refleja la señal hacia el robot a cierta velocidad, tiempo y amplitud. Con la amplitud puedes saber qué tan denso es el objeto y a qué distancia está”, explicó.

Yañez agregó que esta tecnología es muy utilizada en la arqueología, diseños de arquitectura civil y trabajos militares para encontrar explosivos ocultos. Este proyecto lo comenzó cuando cursaba el tercer año de la universidad con el objetivo de encontrar los cuerpos perdidos de la Batalla de Princeton en la Guerra Civil contra Gran Bretaña (en 1777), los cuales nunca se han podido localizar.

Para conocer más sobre este trabajo universitario, visite: www.joseyanez.info

Tras concretar exitosamente este proyecto, ahora José se prepara para terminar su carrera el próximo 6 de junio. Debido a la pandemia ha tomado sus últimas clases por internet y tanto él como sus compañeros recibirán un mensaje de salida virtual por parte de la Universidad de Princeton, después se les enviará su certificado por correo postal.

“Cuando se acabe el verano me voy a mudar a Nueva York, si todo sale bien con el prospecto de trabajo que tengo ahora, entonces esta situación me dio otra oportunidad para convivir con mi familia”, dijo Yañez y reconoció que su familia fue “muy importante, no creo que lo pudiera haber hecho sin ellos. Hay mucho estrés y problemas en una plataforma de rigor académico, tal como es la de la Universidad de Princeton, y la verdad te destruye la moral, debes tener a alguien con quien te puedas desahogar, que te siga apoyando y te centre a la tierra para hacerte ver que todo está bien”.

– Incierto futuro de DACA

Mucho se especula que la decisión de la Corte Suprema sobre el futuro de DACA podría darse en breve, sin embargo, José prefiere no adentrarse mucho en temas políticos.

“La política es muy complicada, palabras y temas, todo se toma fuera de contexto. Hay grupos que están haciendo cosas buenas para mandar el mensaje, pero yo prefiero ver qué es lo que puedo hacer, es poner un precedente, hay muchas cosas que se pueden decir, al final del día las acciones hablan más fuerte que las palabras”, aseveró

FWD.us publicó recientemente una nueva encuesta llevada a cabo por Moore Information Group, la cual revela que la mayoría de los votantes en Estados Unidos –tanto demócratas como republicanos– apoyan DACA y se oponen a su terminación inmediata.

“Pienso que los inmigrantes y estudiantes en mi situación tenemos talento y mucho que aportar a nuestra sociedad en diferentes industrias, negocios y ayuda humanitaria. Hay mucho que podemos hacer, pero por más que lo hablemos, esas palabras están vacías sin el ejemplo. Mi voz está en mis acciones”, concluyó Yañez.

Contacte al periodista Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.