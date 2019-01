Hombre asesinado por la policía de North Las Vegas escondía un cuerpo bajo su cama

Horacio Ruiz-Rodríguez (Departamento de Policía de North Las Vegas)

La policía de North Las Vegas respondió al reporte de un asalto sexual el 21 de enero de 2019, encontró a Horacio Ruiz-Rodríguez en un sedán blanco afuera de la residencia en 2109 Glider St. i (Departamento de Policía de North Las Vegas)

Cuatro agentes de North Las Vegas mataron a tiros a un hombre sospechoso de matar a una mujer y esconder su cuerpo debajo de su cama, así como del asalto sexual y el secuestro de una segunda mujer, anunció la policía el jueves.

La segunda mujer, de 35 años, escapó de la residencia de Horacio Ruiz-Rodríguez el lunes por la noche e informó a las 8:19 p.m. a la estación sur del Departamento de Policía de North Las Vegas que había sido agredida sexualmente y secuestrada, reportó el jueves la jefa de policía, Pam Ojeda, en una conferencia de prensa. La mujer también le dijo a la policía que Ruiz-Rodríguez, a quien ella conocía, había amenazado con matarla y le advirtió de un cuerpo debajo de su cama.

“Ella escapó heroicamente y se contactó con la policía, lo que nos alertó sobre los posibles delitos”, señaló Ojeda, negándose a compartir detalles de la fuga.

La policía acudió a su domicilio en 2109 Glider St., en un vecindario residencial cerca de North Fifth Street y East Lake Mead Boulevard, donde encontraron a Ruiz-Rodríguez “visiblemente agitado” y sentado en un sedán blanco estacionado afuera de la residencia, destacó Ojeda.

Ruiz-Rodríguez no cumplió con las órdenes de la policía para mostrar sus manos y encendió el auto para intentar escapar, un sargento colocó su vehículo detrás del auto de Ruiz-Rodríguez para evitar que huyera. La policía dijo inicialmente que había golpeado vehículos para escapar, pero informaron el jueves que ese no fue el caso.

En algún momento, le había dicho a la policía que tenía un arma.

Los oficiales, uno de los cuales tenía entrenamiento en manejo de crisis, trataron de controlar la situación, agregó Ojeda. No se sabía cuánto tiempo la policía intentó negociar con él.

Cuatro oficiales abrieron fuego a las 9:18 p.m. después de que parecía que estaba alcanzando su cintura, la policía luego descubrió que no tenía un arma, pero encontraron un teléfono celular cerca de su cuerpo.

Ruiz-Rodriguez murió en la escena y ningún oficial resultó herido.

Cuando registraron la casa de Ruiz-Rodríguez, los oficiales encontraron el cuerpo de una mujer de 32 años debajo de su cama. Ojeda se negó a explicar cómo murió la mujer. No se sabía si Ruiz-Rodríguez conocía al fallecido. La Oficina Forense del Condado de Clark no había revelado su identidad ni su causa y forma de muerte hasta el jueves por la mañana.

De acuerdo con Ojeda, si Ruiz-Rodríguez hubiera sobrevivido al tiroteo, se habría enfrentado a cargos de asesinato, secuestro, agresión sexual y obstrucción. Su historial criminal incluye la solicitud de prostitución en 2007 y otros delitos menores, indicó la policía.

Los cuatro oficiales que abrieron fuego y descargaron un total de 19 asaltos fueron identificados como Anthony Watkins, de 47 años; Robert Knickerbocker, 45; Edwin Corales, 45; y Tanner McAninch, 26. Watkins ha estado en el departamento por 24 años, Knickerbocker por 16, Corales por 12 y McAninch por uno.

Los oficiales fueron puestos bajo licencia administrativa remunerada mientras el departamento investiga el tiroteo.

No hay imágenes de la cámara sobre el incidente porque el departamento de policía no ha equipado a sus oficiales con los dispositivos de grabación portátiles. Una ley estatal requería que las agencias de aplicación de la ley tuvieran a sus oficiales completamente equipados con los dispositivos para el 1 de julio de 2018, aunque las penalidades por no hacerlo no estaban claras.

Un portavoz de la policía de North Las Vegas indicó que el departamento estaba buscando que sus oficiales estuvieran equipados con las cámaras en los próximos meses.

El tiroteo de la policía fue el primero del año del departamento, después de haber tenido dos tiroteos de ese tipo el año pasado, uno fatal.

Las investigaciones sobre disparos, homicidios y agresiones sexuales estaban en curso. La policía le pide a cualquier persona con información que llame al 702-633-9111 o Crime Stoppers al 702-385-5555 para permanecer en el anonimato.

2100 Glider St, North Las Vegas, NV 89030