Hombre de Henderson asesina a su esposa e intenta suicidarse

“Me siento muy orgulloso, de que a la edad que tengo, me mantengo vigente en redes sociales. Esta ciudad me ha dado todo; he sonreído, he llorado, me enamoré, me casé, tuve familia, me divorcié, conozco otros lugares en el país y Latinoamérica, pero nada como Las Vegas”, comentó a El Tiempo Luis Enrique Bonilla, un verdadero pionero en medios de comunicación en esta ciudad, quien fue reconocido por el Club de Ecuatorianos en Las Vegas de manera reciente.