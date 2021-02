Hombre de Henderson considera que tratamiento para COVID le salvó la vida

febrero 8, 2021 - 11:26 am

Lynn Fetterly, a la izquierda, y su esposa Melody atribuyen al tratamiento con anticuerpos monoclonales el haber salvado sus vidas tras contraer COVID-19. Foto tomada el miércoles, 3 de febrero de 2021, en la casa de los Fetterly en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El doctor Steven Merta, jefe médico de la clínica de tratamiento de anticuerpos monoclonales en el Hospital y Centro Médico Sunrise de Las Vegas el viernes, 5 de febrero de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El residente de Henderson, Lynn Fetterly, tiene una historia que cuenta a quien quiera escucharla.

Se trata de cómo, en el momento justo, se enteró de la existencia de un tratamiento experimental contra el COVID-19 para algunos pacientes de alto riesgo que, según él, le salvó la vida a él y a su mujer.

El 5 de enero, Fetterly, de 73 años, empezó a experimentar síntomas de resfriado que en pocos días se convirtieron en un fuerte dolor de garganta, articulaciones doloridas, tos constante y dificultad para respirar. Una prueba realizada el 7 de enero confirmó que tenía COVID-19.

“Pude ver cómo se deterioraba mi estado físico” hasta el punto en que no tenía energía ni para hablar por teléfono, recuerda Fetterly, quien sufrió un infarto el año pasado.

Por aquel entonces, leyó un reportaje del Review-Journal sobre cómo el gobierno federal, en colaboración con el Hospital y Centro Médico Sunrise, había creado un centro temporal en Las Vegas para proporcionar tratamiento con anticuerpos monoclonales a pacientes en las primeras fases de una infección por coronavirus.

Fetterly cumplía los requisitos para recibir el tratamiento, que consiste en administrar por vía intravenosa moléculas producidas en laboratorios que actúan como anticuerpos sustitutivos, imitando la respuesta del sistema inmunitario a la infección.

Al día siguiente de recibir el tratamiento, el 10 de enero, Fetterly afirmó que empezó a sentirse mejor. Tres días después, sus síntomas se redujeron a una tos y una cierta pesadez en el pecho, a los cinco días se sentía “un 95 por ciento de vuelta a la normalidad”.

“La infusión me proporcionó anticuerpos artificiales para atajar la infección inmediatamente”, dijo Fetterly. “Así que sí, estoy absolutamente convencido de que esa fue la salvación, y realmente no sé si mi propio cuerpo lo habría combatido de forma natural”.

Cuando la esposa de Fetterly, Melody, también enfermó por coronavirus, también recibió el tratamiento y se ha recuperado con una pequeña fatiga persistente.

Levantando el centro

El doctor Steven Merta, director médico del Hospital Sunrise, declaró que “no podía estar más contento” de escuchar la historia de recuperación de los Fetterly.

Fue la esperanza de mantener a la gente fuera del hospital (en un momento de volúmenes récord de hospitalizaciones por COVID-19) lo que motivó a Merta y al personal de Sunrise a aceptar la llamada para crear el centro desde cero en siete días. El esfuerzo se realizó en colaboración con la oficina del secretario adjunto de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El centro, el tercero de su tipo en el programa federal, se inauguró el 8 de enero. Desde entonces, el equipo federal que ayudó a abrir el centro ha cedido su gestión al personal de Sunrise.

El centro se encuentra en una gran carpa blanca climatizada fuera del hospital. Puede tratar a unos 30 pacientes al día en turnos de 10 pacientes cada uno. En una cita, los medicamentos se administran mediante un tratamiento intravenoso llamado infusión. La infusión dura aproximadamente una hora, seguida de una hora de observación. La cita única dura unas 2.5 horas.

Se ha demostrado que los tratamientos con anticuerpos monoclonales reducen en un 70 por ciento las tasas de hospitalización de las personas con mayor riesgo de padecer la enfermedad grave del COVID-19, según información de la agencia sanitaria federal.

En el centro de Sunrise, los pacientes son tratados con el fármaco bamlanivimab de Eli Lilly, autorizado el 9 de noviembre para su uso de emergencia por la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Puede utilizarse para tratar a los pacientes adultos en los 10 días siguientes a la obtención del resultado positivo si corren un alto riesgo de evolucionar un COVID-19 grave o de ser hospitalizados debido a determinados factores de riesgo.

Estos factores de riesgo incluyen un índice de masa corporal de 35 o más; enfermedad renal crónica; diabetes; enfermedad; recibir tratamiento inmunosupresor; 65 años de edad o más; 55 años de edad o más con enfermedad cardiovascular, hipertensión, EPOC u otra enfermedad respiratoria crónica.

La FDA también ha autorizado para uso de emergencia el cóctel de dos anticuerpos de Regeneron, casirivimab e imdevimab, que se utilizó para tratar al ex presidente Donald Trump.

‘Escéptico de corazón’

El centro había tratado a unos 300 pacientes, ninguno de los cuales, según el conocimiento de Merta, había necesitado posteriormente ser hospitalizado en Sunrise. Un equipo federal regresó la semana pasada al hospital para recopilar más datos y revisar las operaciones para crear una estrategia para abrir otros centros en el país.

Merta dijo que es “definitivamente un creyente” en el tratamiento por lo que ha visto y leído, pero también es un científico y por lo tanto un “escéptico de corazón”.

“Quiero que esos datos me demuestren que es absolutamente eficaz”, declaró. “Pero basándome en lo que estoy escuchando y observando, sí creo que los datos acabarán demostrando que es absolutamente esencial y eficaz”.

Pese a los prometedores resultados iniciales, la adopción del tratamiento en todo el país fue lenta el año pasado, y algunos médicos dijeron que querían ver más datos clínicos sobre su eficacia. A finales de enero, tanto Eli Lilly como Regeneron publicaron más datos de estudios favorables, según The Associated Press. Los datos aún no habían sido revisados por la comunidad científica.

La lentitud de la adopción también se ha atribuido a la falta de familiaridad de los médicos con el nuevo tratamiento, así como al escaso interés de los pacientes en ser tratados al principio de la enfermedad, cuando no está claro hasta qué punto pueden enfermar a causa del virus. También es posible que algunos centros no tengan el espacio ni el personal necesario para administrar los tratamientos.

Hay unos 20 hospitales y otros centros en Nevada autorizados a proporcionar el tratamiento con anticuerpos monoclonales, según el sitio web de la National Infusion Association.

Los tratamientos con anticuerpos monoclonales son los únicos medicamentos autorizados por la FDA que pueden utilizarse fuera de un hospital para cambiar el curso de una infección por COVID-19, explicó David Wuest, secretario ejecutivo de la Nevada State Board of Pharmacy.

“Estos medicamentos pueden marcar la diferencia en la vida de alguien”, escribió Wuest en un correo electrónico. “Los pacientes que recientemente han dado positivo a COVID, que cumplen los criterios, deben ser evaluados por su proveedor de atención médica para determinar si los medicamentos son una opción de tratamiento”.

Tras leer el reportaje del Review-Journal, Fetterly se puso en contacto con su médico, que le remitió al programa de tratamiento.

“Le digo a cualquiera que me conozca o me hable que tuve COVID. Les digo: ‘Quiero contarte lo que me pasó’, y les cuento la historia”.

Los proveedores de servicios médicos que les remitan pueden llamar a Sunrise al 702-961-9075 para programar un paciente.