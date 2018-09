Hombre de Las Vegas cerró 13 bancos de Nevada durante la recesión

George Burns, comisionado de Nevada para la División de Instituciones Financieras del Departamento de Negocios e Industria, posa para una fotografía en su oficina en Sahara Avenue en Las Vegas, el martes 18 de septiembre de 2018. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @marcusvillagran

Edificio del Banco de Comercio de Nevada en Edmond Street (Bill Hughes / Las Vegas Review-Journal)

Una sucursal de Community Bank of Nevada en Maryland Parkway se exhibe el lunes 17 de agosto de 2009 en Las Vegas. La División de Instituciones Financieras de Nevada ordenó el cierre del banco y comenzó a liquidar los activos de la institución insolvente. John Gurzinski / Las Vegas Review-Journal

George Burns, comisionado de Nevada para la División de Instituciones Financieras del Departamento de Negocios e Industria, habla con un periodista en su edificio de oficinas en Sahara Avenue en Las Vegas, el martes 18 de septiembre de 2018. (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @ marcusvillagran

Una sucursal de Sun West Bank se muestra en 5830 W. Flamingo Road el viernes 28 de mayo de 2010, en Las Vegas. John Gurzinski / Las Vegas Review-Journal

Una foto exterior del 1st Commerce Bank ubicado en 5135 Camino Al Norte Martes 9 de noviembre de 2010. Craig L. Moran / Las Vegas Review-Journal

En una tarde de viernes, George Burns entró en Carson River Community Bank para cerrar su séptimo banco en Nevada en 20 meses.

Como comisionado de la División de Instituciones Financieras del estado, Burns tenía el trabajo de informar a los propietarios y empleados de los bancos que su institución no podía salvarse.

El colapso de Lehman Brothers hace una década este mes desencadenó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Y derrocó a los bancos de Nevada como dominó.

Burns tendría que cerrar 13 bancos autorizados por el estado entre 2008 y 2013 debido a la acumulación de incumplimientos inmobiliarios y una corrida de depósitos que les dejó con muy poco efectivo para cumplir con sus obligaciones.

Esas fallas borraron más de la mitad de los bancos autorizados de Nevada. Ningún otro estado perdió tantos por porcentaje.

Pero el cierre de Carson River el 26 de febrero de 2010 fue una de las experiencias más desagradables para Burns durante la crisis.

Cuando ingresó al banco, reconoció al cajero de la línea de clientes. Fue la misma mujer que le enseñó cómo equilibrar un cuadro de caja cuando comenzó su carrera bancaria en Nevada en 1979.

“Lo más difícil para mí fue que todos los bancos con los que estuve lidiando durante la crisis financiera tenían gente con la que trabajé durante mi carrera. Tener que entrar y colocarlos bajo acciones de cumplimiento y tener que presentarse eventualmente un viernes por la tarde para cerrar sus puertas fue muy, muy difícil”, dijo.

A pesar de que los prestamistas fallidos fueron tomados por la competencia y los depositantes se hicieron completos, cientos de personas perdieron sus trabajos. Los propietarios perdieron por completo su capital.

Depósitos prestados

Cuando Burns se convirtió en comisionado en 2007, los bancos de Nevada prestaron, en promedio, 95 centavos por cada dólar de depósitos que recibieron. Algunos prestaban más de lo que tenían en depósitos.

Gran parte se destinó al sector inmobiliario en auge del estado, incluidos los préstamos para la compra y desarrollo de tierras, que conllevan un mayor riesgo.

Los bancos que prestan entre 80 y 85 centavos por cada dólar de depósitos que reciben normalmente se consideran sólidos si los préstamos se diversifican entre varios segmentos de la economía.

Prestar una mayor porción de depósitos puede aumentar la rentabilidad, pero también aumenta los riesgos de bancarrota, especialmente cuando una desaceleración económica desencadena una corrida en los depósitos.

“El tema general de las quiebras bancarias de Nevada no se debió necesariamente a la falta de capital, sino a la falta de liquidez. No pudieron satisfacer la demanda de retiros de los depositantes. Si no pueden pagar a sus depositantes, ya no son viables”, explicó Burns.

Burns ya había visto este circo antes con la crisis de ahorros y préstamos de los años ochenta y principios de los noventa que devastó la industria financiera en Texas y otros estados del suroeste.

“La crisis de S&L fue básicamente la misma que la crisis bancaria del 2008 de sobreexplotación en préstamos de tierras y préstamos de desarrollo”, comparó.

Sin embargo, muchos banqueros que operaban en Nevada en 2008 nunca experimentaron una desaceleración importante y eso los cegó a los riesgos potenciales de prestar el 100 por ciento de los depósitos y concentrarlos en bienes raíces.

“Si toda su experiencia había sido en banca y préstamos en una economía en alza, que durante décadas fue el caso aquí en Nevada, particularmente en el sur de Nevada, entonces el entendimiento de que podría haber una desaceleración no era prominente en sus mentes”, detalló.

Horas de la noche

Burns comentó que a veces trabajaba de 14 a 18 horas por día y los fines de semana durante los días más oscuros de la crisis.

La División de Instituciones Financieras aumentó los exámenes de los bancos de una vez cada 18 meses a una vez al trimestre o una vez al mes según fuera necesario. Algunos prestamistas en problemas estaban siendo monitoreados diariamente.

Solicitó y recibió permiso de la Legislatura de Nevada para contratar a 10 examinadores más para hacer frente al aumento de la carga.

El presidente del Banco Estatal de Nevada, Dallas Haun, recordó haber hablado con Burns regularmente durante esos días. Su banco se hizo cargo de dos de los bancos fallidos y logró el cierre de un tercero.

“George y yo trabajamos muy juntos durante dos o tres años. Reconozcámoslo, él tenía una situación difícil. Pensé que se había intensificado”, agregó Haun.

Después de que el polvo se asentó en 2013, los depositantes en los fallidos bancos de Nevada habían perdido solo $9.3 millones de los $5.05 mil millones, o 0.2 por ciento. La mayoría de eso fue perdido por las corporaciones, no las personas, destacó Burns.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos retiró $1.7 mil millones, o más de un tercio de los depósitos combinados en esos bancos fallidos.

Recuerdos frescos

Burns determinó que los directores y ejecutivos de los bancos de Nevada son algunos de los más experimentados hoy porque capearon la tormenta financiera.

Han aprendido de primera mano los peligros de tener préstamos que exceden los depósitos, altas concentraciones de préstamos a un sector y pagos iniciales bajos o nulos. Saben que los activos, como los precios de las viviendas, no siempre aumentan, citó.

Burns está preocupado, sin embargo, de que la próxima generación de líderes bancarios de Nevada olvidará estas lecciones en la búsqueda inevitable de ganancias.

“No queremos volver a estar en esa posición cuando uno de nuestros banqueros tenga que ser el George Bailey en ‘It’s a Wonderful Life’ teniendo que decir: ‘Bueno, hoy no tengo tu dinero aquí, porque está en la casa de Joe’ y la casa de María”.