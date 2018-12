Hombre de Las Vegas se convierte en la persona número 35 en el libro negro de Nevada

Un agente esposa a Jeffrey Martin, quien se encuentra junto Mark Branco esposado, a la izquierda, en la sala de audiencias de la jueza Valerie Adair en el Centro de Justicia Regional, el martes 12 de abril de 2016, en Las Vegas. Martin, Branco y Anthony Granito, fueron sentenciados a prisión por sus papeles en un esquema planeado con dados para ganar un mdd en el Bellagio. Ronda Churchill / Las Vegas Review-Journal

Un hombre de Las Vegas con problemas de ludopatía, trató de mantenerse fuera de la lista de personas excluidas del estado.

Fracasó.

Jeffrey Martin se convirtió el jueves en la persona número 35 incluida en la lista comúnmente conocida como el Libro Negro después de una audiencia excepcional ante la Comisión de Juegos de Nevada y un voto unánime.

“Es gracioso porque estoy aquí como un ludópata en recuperación que pide que no me mantengan fuera de un casino”, señaló Martin en su comparecencia ante los comisionados. “Parece muy tonto decirlo en voz alta, pero es cierto porque siento que todo lo que he leído y dicho, aparte de formar parte de la planificación de este crimen, lo he hecho, lo hice todo”.

Martin formó parte de un grupo de cuatro hombres condenados por robo y trampa en juegos de azar en 2016 ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark y sentenciados a prisión.

El líder del grupo, Mark Branco, cuñado de Martin, era un lanzador de dados en el Bellagio y permanece encarcelado después de ser condenado de cuatro a 10 años de prisión. Martin señaló que fue Branco quien lo invitó a participar en el plan.

La Junta Estatal de Control de Juegos en noviembre emitió quejas contra los otros participantes, Anthony Grant Granito y James Russell Cooper, quienes recibieron sentencias más leves y fueron puestos a prueba.

Más adelante en el mes, la Comisión de Juego hizo a Granito y Cooper las personas 33 y 34 en la lista de personas excluidas.

Eso dejó a Martin, quien optó por tener una audiencia, un procedimiento que nunca había ocurrido durante la carrera regulatoria del presidente de la comisión, Tony Álamo.

De acuerdo con el testimonio del gran jurado de Cooper, Granito o Martin jugarían en una mesa operada por Branco y murmurarían algo que sonaba como una “apuesta de salto”, una apuesta de que números específicos aparecerían en la próxima tirada, y uno de los concesionarios pagaría fuera como si hubieran apostado correctamente en lo que cayó.

En ese momento, el fieltro en la mesa de dados de Bellagio no tenía un lugar designado para tales apuestas.

Los investigadores que revisaron las horas de video de vigilancia del juego que ocurrieron entre agosto de 2012 y julio de 2014 detallaron que el equipo desafió las probabilidades de 452 bdd a 1 para ganar aproximadamente $1.2 millones a lo largo del tiempo.

En la audiencia del jueves, el Vice Fiscal John Micheala convocó a un testigo, el investigador de la Junta de Control, Ken Yurgelon, para corroborar los detalles de la investigación y su contacto con Martin que lo llevó a su confesión, condena y sentencia.

Martin tenía derecho a un abogado, pero decidió hablar en nombre de sí mismo.

Martin destacó que quería evitar ser incluido en la lista porque quería seguir yendo a espectáculos, comer en restaurantes de casino y disfrutar de “estadías”. Las regulaciones exigen que los casinos prohíban a las personas en la lista de todos los servicios.

El comisionado Philip Pro, un ex juez federal, determinó que Martin no era un personaje notorio como un acusado que una vez compareció ante él, Anthony “The Ant” Spilotro, pero que las acciones de Martin eran razón suficiente para colocarlo en la lista.

Álamo le dejó a Martin un rayo de esperanza: las regulaciones le permiten solicitar su eliminación de la lista.