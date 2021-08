Hombre escala hotel de 600 pies en el Strip para protestar contra el nuevo mandato de cubrebocas de COVID

Con los primeros rayos de sol del martes, el escalador de Las Vegas, Maison Des Champs, se dispuso a escalar el exterior de un hotel del Strip en protesta por el último mandato de cubrebocas contra COVID-19 de Nevada para las zonas públicas interiores.

Yesterday, our officers faced another unique challenge…this time being an #UrbanClimber ascending 60+ floors. This reckless act is extremely dangerous & very illegal. That’s why our team was ready to rescue & arrest the suspect. 🧗‍♂️ + 🏙 =👮‍♂️ + 🔗 + 🚔#LVMPD #Vegas #cops #yikes pic.twitter.com/sXRpm1Nm5n

— Captain Dori Koren (@dorikoren) August 4, 2021