Hombre intentó atraer a un estudiante a su automóvil, afirma policía

(Escuela Secundaria Anthony Saville /Facebook)

La policía de Las Vegas está investigando después de que, según los informes, un hombre intentó atraer a un estudiante a su automóvil el lunes por la mañana cerca de una escuela en el noroeste del valle.

El estudiante de la Escuela Secundaria Saville reportó un hombre blanco de aproximadamente 60 años, manejando un auto rojo de cuatro puertas quien intentó atraerlo a las 8:30 a.m., cerca de Torrey Pines and Horse drives, dijo el vocero del Departamento de la Policía Metropolitana, Larry Hadfield. El incidente fue reportado a la policía alrededor de las 8:45 a.m.

El estudiante pudo correr con seguridad, el director Sean Davis escribió en una carta a los padres.

La policía y la escuela les recordaron a los padres y estudiantes caminar en grupos y nunca hacer caso de extraños.

Comuníquese con Meghin Delaney al 702-383-0281 o mdelaney@reviewjournal.com. Siga a @MeghinDelaney en Twitter.