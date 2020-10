Hombre recibe 16 tarjetas de débito de beneficios de desempleo que no solicitó

octubre 15, 2020 - 11:11 am

Graeme Lovatt muestra algunas de las muchas cartas del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, que han sido dirigidas a diferentes personas usando la dirección de su casa en Las Vegas el martes, 13 de octubre de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Miles de nevadenses siguen esperando que se les apruebe para recibir beneficios de desempleo, pero Graeme Lovatt no se alegró cuando recibió cartas de aprobación con tarjetas de débito del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés) del estado.

Lovatt, quien ha trabajado en la construcción durante 40 años, tiene un trabajo y no solicitó la asistencia financiera del DETR. En el transcurso de varias semanas, recibió 16 sobres de la agencia, todos con nombres diferentes. Muchos incluían tarjetas de débito emitidas por el DETR. Alguien incluso intentó desviar su correo a otra dirección de Las Vegas.

“La primera semana recibí tres en el correo”, comentó Lovatt, “pero cuando los otros empezaron a llegar todos los días de la semana siguiente, supe que algo andaba mal”.

Los sistemas estatales de desempleo en todo el país, incluyendo Nevada, han sido blanco de organizaciones criminales e individuos que usan identidades robadas para explotar los beneficios de estímulo ofrecidos por la pandemia de COVID-19.

La agencia ha recibido más de 704 mil solicitudes iniciales de seguro de desempleo hasta la semana que terminó el 3 de octubre, casi el 97 por ciento de las cuales se han presentado desde mediados de marzo. El DETR estima que miles de solicitudes han sido presentadas de manera fraudulenta.

El DETR anunció que está “trabajando activamente con las entidades de aplicación de la ley y el Departamento de Trabajo para detectar, prevenir y abordar el fraude de desempleo”. A los empleadores de Nevada y a los individuos que creen que han sido víctimas del fraude de desempleo se les pide que presenten un reporte con un formulario en el sitio web del DETR.

“Aunque entendemos el interés con respecto a las demandas potencialmente fraudulentas, no podemos comentar o proporcionar ningún detalle sobre las que están siendo investigadas por fraude potencial o sobre las medidas y procesos específicos utilizados en el seguro de desempleo”, declaró Rosa Méndez, una vocera del DETR, en una declaración al Review-Journal.

A principios de agosto, los fiscales federales anunciaron cargos contra un residente de Las Vegas por supuesta posesión ilegal de tarjetas de débito de beneficios de desempleo emitidas por el DETR.

Nicholas Trutanich, el fiscal de Nevada, dijo anteriormente que el fraude contra el DETR “está muy extendido en el sistema de beneficios de desempleo de Nevada”.

Se estima que los criminales se han embolsado unos 26 mil millones de dólares destinados a estadounidenses sin empleo como parte del paquete de ayuda federal contra el coronavirus, según un informe de agosto del inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los estafadores también estaban usando la información personal de los trabajadores del estado de Nevada para solicitar el seguro.

Lovatt agregó que intentó llamar al DETR y a la oficina del fiscal general del estado para pedir ayuda.

“No pude llegar a ninguna parte ni obtener una respuesta, ni hablar con nadie”, comentó. “Básicamente estoy sentado en estos sobres ahora mismo sin saber a dónde ir”.

Elisa Cafferata, directora en funciones del DETR, le comentó al Review-Journal en septiembre que se estima que hay entre 100 mil y 200 mil solicitudes de desempleo presentadas a la agencia marcadas como fraudulentas.

Lovatt relató que recibió un correo de cambio de dirección del Servicio Postal de Estados Unidos en el que alguien solicitaba que el correo fuera dirigido a una nueva dirección.

“Eso levantó mis sospechas”, dijo Lovatt. “Hemos estado yendo al buzón todos los días por si acaso. Me parece que alguien va a empezar a irrumpir en mi buzón buscando estos sobres. Es realmente preocupante”.

Lovatt señaló que no cree que sea un problema técnico del DETR que esté desviando el correo a su dirección.

“Si se trata de un fallo informático que recogió docenas de nombres y los envió inadvertidamente a mi dirección, la cosa es, ¿por qué el DETR tendría mi dirección? Nunca he solicitado el seguro. Si alguien la pone una vez por error, podría entenderlo, pero ocho o diez sobres diferentes… No, eso no está bien”, indicó.

Cynthia Krause, gerente de la oficina de Luxury Homes of Las Vegas, ha pasado docenas de horas para resolver el error del DETR de enviar los beneficios de desempleo a los estafadores de Nueva York y Nueva Jersey desde marzo.

Krause dijo que los malhechores que solicitan el subsidio de desempleo han declarado a Luxury Homes of Las Vegas como cerrado y fuera del negocio, según las cartas del DETR que recibe su oficina.

“No nos notificaron hasta agosto, cuatro o cinco meses después de que ya habían empezado a enviar las tarjetas…” comentó. “Nadie lo comprobó nunca con nuestra oficina: ‘Si cerraron, ¿cómo pagan los impuestos laborales y salarios a sus empleados?’. El sentido común es el sentido común”.

Krause y su equipo pasaron horas tratando de corregir la información errónea del DETR. Incluso usaron una carpeta para guardar todas las cartas de la agencia estatal. Krause cambió las contraseñas del sitio web del DETR en varias ocasiones.

“Cambiamos las contraseñas, cambiamos la información, y la semana siguiente, se volvió a cambiar”, añadió.

Cafferata le informó al Review-Journal en septiembre que los casos de fraude interno no habían llegado a su escritorio, aunque “puede haber una o dos cosas que están funcionando a través del proceso”. Méndez se negó a proporcionar una actualización el miércoles.

Los estafadores obtuvieron los nombres del dueño de la compañía, las recepcionistas y los agentes de bienes raíces.

“Estaban enviando el dinero del desempleo bajo la pretensión de que ganaban 60 mil dólares cada dos semanas”, apuntó.

En una carta, muestra que el DETR pagó 10 mil 296 dólares. Krause dijo que las direcciones de Nueva York y Nueva Jersey son comunidades de ancianos.

“Empecé a investigar esto, pero estoy ocupada. Dirijo esta oficina y estoy tratando de ayudarlos, pero luego me doy cuenta de que no quieren nuestra ayuda y no les importa si detenemos esto o no”, concluyó.