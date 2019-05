Honran a trabajadores e inmigrantes

“Venimos -a marchar- por un cambio, estamos unidos. Dios no distingue raza, color, sexo, idioma; ante sus ojos, todos somos hermanos y como tal, debemos cuidarnos de manera mutua”, manifestó el joven Danny Yemaya, agregando “queremos un cambio, no retroceder, sino avanzar, queremos el progreso de nuestras familias porque somos gente trabajadora. Vinimos de otros países para trabajar y cuidar de nuestra familia, Dios nos permite reflexionar sobre estas palabras: Dios es amor, el odio lo tienen las personas que no tienen amor propio. Como latinos haremos un cambio para nuestro bien. Sí se puede”.