Honran a víctimas infantiles con 7 mil pares de zapatos colocados cerca del Capitolio de EE. UU.

WASHINGTON – Un crudo recordatorio y monumento a los niños asesinados por la violencia armada se extendió el martes en el jardín del Capitolio de los EE. UU., Un espectáculo que provocó que transeúntes y turistas tomaran fotos de la inquietante escena.

Un grupo de defensa, Avaaz, colocó 7 mil pares de zapatos para niños en el césped, cada par representa la vida de un niño asesinado por la violencia armada desde la horrible balacera de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012 en Connecticut.

Dentro del Capitolio, la Representante: Rosa DeLauro, D-Conn., Rindió homenaje a los niños cuyas vidas se perdieron desde el tiroteo masivo. Mencionó que el acceso abierto a las armas es “dar poder a la gente con manos débiles”.

7,000 pairs of children’s shoes in front of the U.S. Capitol in memory of those killed by gun violence since Sandy Hook shooting in 2012. @reviewjournal pic.twitter.com/s2duYhMQ09

— Gary Martin (@garymartindc) March 13, 2018