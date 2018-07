Honran familia y fans a Richard Harrison de ‘Pawn Stars’

Cory Harrison, izquierda, y Charlie Duncan se abrazan después de que Duncan habló en el funeral del abuelo de Harrison, patriarca de "Pawn Stars", Richard Benjamin Harrison, conocido como "The Old Man", en Palm Northwest Mortuary en Las Vegas el domingo , 1 de julio de 2018. Duncan era un viejo amigo de "The Old Man". Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph