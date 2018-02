Identifican a 2 sospechosos acusados de un mortal tiroteo en el oeste de Las Vegas

La policía de Las Vegas investiga el homicidio y secuestro en la cuadra 3300 de Robin Nest Court, cerca de la calle Desert Inn y Hualapai Way, el miércoles 7 de febrero de 2018 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el homicidio y secuestro en la cuadra 3300 de Robin Nest Court, cerca de la calle Desert Inn y Hualapai Way, el miércoles 7 de febrero de 2018 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Registros de la cárcel identificaron a un hombre y una mujer detenidos el miércoles pasado en relación con un tiroteo mortal y un secuestro en el valle oeste.

Joseph Fernandez Jr., de 28 años, y Jessica Tolentino, de 26, fueron convocados el miércoles en el centro de detención del condado de Clark en relación con el tiroteo.

La policía dijo que Fernández irrumpió en la casa de su ex novia justo antes de las 4 am en la cuadra 3300 de Robin Nest Court, cerca de la calle Desert Inn y Hualapai Way.

Supuestamente disparó al novio actual de la mujer y la secuestró.

El hombre que recibió el disparo fue hospitalizado, pero murió poco tiempo después en el hospital. La mujer escapó, luego corrió a una farmacia y llamó a la policía. Sus identidades no han sido publicadas.

La policía persiguió el vehículo del hombre hacia la carretera interestatal 15, cerca de la avenida Tropicana, donde fue puesto bajo custodia. Tolentino también fue arrestada, pero la policía dijo que no está claro aún qué papel jugó en el asesinato.

Fernández está acusado de asesinato, secuestro e invasión de un hogar. Tolentino es acusada de conspiración para cometer asesinato, secuestro y conspiración para cometer secuestro.

Póngase en contacto con Max Michor al 702-383-0336 o en mmichor@reviewjournal.com. Sigue a @MaxMichor en Twitter.