Identifican a mujer y adolescente asesinados por una llanta rebotada en la carretera US 95

La oficina forense del condado de Clark identificó el lunes a las dos personas que murieron el sábado por la noche cuando una llanta se cayó de otro vehículo y se impactó contra su automóvil en la carretera estadounidense 95 en el centro de Las Vegas Valley.

Daniella Suárez, de 24 años, y Julián Castillo, de 15, viajaban hacia el norte por la autopista, cerca del Bulevar Charleston, alrededor de las 7:40 p.m. en un Honda CRV gris cuando ocurrió el accidente, el portavoz de la Patrulla de Carreteras de Nevada, Travis Smaka, reportó.

Una Chevrolet Tahoe roja que viajaba hacia el sur cuando perdió su neumático trasero izquierdo, por lo que ingresó en las vías hacia el norte y golpeó el parabrisas del Honda, causando que parte del techo se colapsara.

Castillo, el pasajero del asiento trasero, y Suárez, una pasajera del asiento delantero, murieron en el Centro Médico Universitario, afirmó la oficina forense. El conductor fue hospitalizado por precaución.

El lunes, Faith Lutheran Middle y High School publicaron en Twitter en recuerdo de Castillo, quien cursaba el primer año en la escuela preparatoria. La escuela identificó a Suárez como el primo de Castillo.

Julian Castillo was a wonderful student and friend. Our deepest prayers go to the Castillo Family during this time. pic.twitter.com/mffDfpqHJT

— Faith Lutheran (@faithlutheranlv) April 9, 2018