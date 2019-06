Identifican a víctima del accidente del auto de carrera McLaren en Las Vegas

La oficina forense del Condado de Clark identificó al hombre que murió el domingo temprano en un supuesto accidente provocado por manejar bajo la influencia de tóxicos contra un auto de carreras alquilado.

Joshua Badell, de 39 años, estaba en el asiento del pasajero de un Toyota Camry estacionado en un centro comercial cerca de Tropicana Avenue y Pecos Road cuando un McLaren 570S verde salió de la carretera y se estrelló contra el vehículo, dijo la policía. Murió por lesiones contundentes y su muerte fue considerada un accidente, indicó la oficina forense.

El conductor del McLaren alquilado, Stanley Butler, de 29 años y residente de Washington, D.C., sufrió heridas graves en el accidente. La policía declaró que mostró signos de intoxicación y fue arrestado por cargos de conducción bajo influencia de sustancias tóxicas que resultaron en muerte, conducción bajo influencia que resultó en daños corporales sustanciales y dos cargos de manejo imprudente que resultaron en muerte o daños corporales sustanciales, según los registros de la cárcel.

El pasajero del McLaren, un hombre de 29 años de Temple Hill, Maryland, sufrió lesiones graves.

Dream Exotics de Las Vegas le rentó el McLaren a Butler a las 10:30 a.m. del sábado, manifestó el gerente de alquiler Vic Tyagi en una entrevista telefónica el lunes. Él y algunos amigos habían alquilado dos autos, incluido el McLaren, agregó Tyagi.

Ellos no mostraron signos de incapacidad para manejar y aprobaron todas las verificaciones de antecedentes de la compañía de alquiler y fueron “100 por ciento responsables y elegibles para una renta”, señaló.

Tyagi simpatizó con la familia y los seres queridos de Badell, y añadió que la compañía de alquiler estaba cooperando con la investigación del Departamento de Policía Metropolitana. La compañía fomenta la conducción segura, argumentó Tyagi.

Este accidente marcó la fatalidad número 50 que LVMPD ha investigado en 2019.

This is not an accident! We do not ACCIDENTALLY get into our car after becoming impaired!! We make choices….and this CHOICE killed an innocent person. @LVMPD @DriveSafeNV @LVMPDSEAC pic.twitter.com/ipQVV8JVrQ

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) June 2, 2019