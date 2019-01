Imaginación sin límite, mediante la lectura

“Siento gratitud y un honor por estar al servicio de la gente”, fueron las palabras que el reconocido guitarrista Carlos Santana compartió con El Tiempo al final de su visita al almacén Spread the Word Nevada, cuyo objetivo fue entregar una donación de más de 15,000 libros que serán repartidos en 57 escuelas del Sur de Nevada.

enero 24, 2019 - 10:00 am

Carlos Santana y su esposa, la baterista Cindy Blackman, convivieron con los niños de la escuela primaria CC Ronnow. Jueves 17 de junio de 2019 en el almacén de Spread the Word Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La Fundación Milagro de Santana y Spread the Word Nevada buscan fomentar la lectura entre los niños. Jueves 17 de junio de 2019 en el almacén de Spread the Word Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Siento gratitud y un honor por estar al servicio de la gente”, fueron las palabras que el reconocido guitarrista Carlos Santana compartió con El Tiempo al final de su visita al almacén Spread the Word Nevada, cuyo objetivo fue entregar una donación de más de 15,000 libros que serán repartidos en 57 escuelas del Sur de Nevada.

Este esfuerzo fue posible gracias a la Fundación Milagro de Santana, con la que el músico confirma una vez más su deseo por acercarse a los residentes del valle de Las Vegas mediante actividades comunitarias. El objetivo principal fue fomentar la lectura en los niños.

“Es importante inspirar a mis hermanas y hermanos (comunidad hispana) a que lean, porque entre más lean pueden hacer su imaginación más fuerte, como un músculo. Puedes imaginar hacer lo imposible, puedes hacer milagros y bendiciones. Es importante que todas las niñas y niños no pierdan la fe, cada persona es significante y la luz que tenemos trasciende lo malo frente a uno”, agregó Santana en entrevista con este medio de comunicación.

Una de las instituciones que recibirá dichos libros será la escuela primaria CC Ronnow, la cual durante el evento estuvo representada por su directora Shelly Crawford y un grupo de estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con el guitarrista y con su esposa, la baterista Cindy Blackman.

Sobre el rol que tuvo la lectura y una buena educación en su vida personal y profesional, Santana expresó que “fue una formación muy fuerte que me impusieron mis padres y profesores, siempre he tenido la gracia de Dios alrededor de mí. Siempre he tenido a personas que se presentan para abrirme la puerta. Ahora estamos abriendo puertas para los niños, para que puedan evolucionar su imaginación y su poder de creer. Sí se puede”.

Spread the Word Nevada es una corporación sin fines de lucro, dedicada a la alfabetización para niños en primera infancia. Desde 2001, ha distribuido más de 4.8 millones de libros nuevos y semi-nuevos a aproximadamente 515,000 jóvenes de bajos ingresos.

Es importante recordar que actualmente Carlos Santana tiene residencia en el House of Blues –situado al interior del casino Mandalay Bay- donde puede ofrecer su talento a la comunidad local y turistas, al tiempo en que también apoya distintas causas comunitarias.

“Estamos en House of Blues, es un milagro de energía, vengan y dense un ‘quemón’. Vean como nuestra energía es más que sangre, músculos o hueso, es un espíritu que te hace llorar, bailar, te eriza la piel y empiezas a razonar con otra mente para creer que también puedes hacer bendiciones y milagros”, concluyó el guitarrista.

