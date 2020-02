Importante acudir con un preparador de impuestos profesional

[Foto Mark Lennihan / AP]

El especialista de impuestos, Eliam Marcos Marrero, explicó la importancia de acudir con un preparador de impuestos profesional. Miércoles 12 de febrero de 2020 en la oficina de Tax N Docs. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La temporada de impuestos ya ha comenzado y estará vigente hasta el 15 de abril de 2020. Por tal motivo, El Tiempo ha presentado una serie de reportajes sobre este tema, cuyo objetivo es informar adecuadamente a la comunidad hispana del sur de Nevada.

Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta el consumidor es acudir con un preparador de impuestos experimentado y honesto, que cumpla con los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Pero, ¿Cómo saber que un servicio es el adecuado?, para abordar el tema, este periódico entrevistó al presidente de Tax N Docs, Eliam Marcos Marrero, quien es un especialista en impuestos.

“Un preparador de impuestos no es más que una persona que asiste al contribuyente para que sus impuestos sean presentados de manera correcta. Esta persona no requiere ningún tipo de certificación profesional, el IRS ha tratado de establecer ciertas leyes y requisitos para que los preparadores de impuestos sean regulados. Pero falló en corte, cuando esto se abordó en la Corte Suprema declararon que esa medida le correspondía al Congreso, algo que no se ha hecho porque no se ha legislado”, informó Marrero.

Aunque no se establecen muchos requisitos para que un individuo pueda ser preparador de impuestos, el especialista aconseja a los consumidores tomar en cuenta distintos aspectos antes de acudir a un establecimiento que ofrece el servicio.

“Usted puede ver la experiencia, es fácil verla cuando usted investiga en internet. Tome en cuenta los años que esa persona lleva preparando impuestos, la estabilidad del negocio, las reseñas en diferentes sitios sociales”, acotó Marrero.

Durante esta temporada es común ver a ciertos establecimientos ofrecer reembolsos de impuestos anticipados, otorgar más dinero y/o sorteos de grandes premios –como automóviles- para los clientes que hagan su preparación con ellos. No obstante, en algunos casos esto puede ser una alerta.

“Algo que siempre deben tener presente es que, como dice el dicho: ‘Cuando la limosna es grande, hasta del santo desconfíen’. Refiriéndose a cuando le proponen tener un reembolso muy grande, usted debe tener cuidado. Frases como ‘le garantizamos el mayor reembolso’, ¿De qué manera esa persona puede garantizarlo?, ¿Qué medida existe para que usted sepa que le van a garantizar el mayor reembolso?, o incluso ¿Usted sabe que tener el mayor reembolso no significa que es al que califica?”, comentó Marrero.

Para darle un mayor reembolso, algunos preparadores pueden recurrir a establecer ciertos créditos a los que el cliente no califica. Es decir, enviar una declaración de impuestos con información falsa que posteriormente podría generarle serios problemas al contribuyente.

“Cuando usted envía la declaración de impuestos al sistema automatizado electrónico, no se verifica si usted califica o no (para los créditos). Algunos preparadores de impuestos, deshonestos, con tal de publicitar su negocio basándose en que usted va a tener el mayor reembolso, utilizan estos créditos a los que usted no califica pero no pueden ser verificados en ese momento… Recuerde que el IRS tiene un periodo de seis años para hacer una auditoría a sus impuestos”, dijo Marrero.

En caso de que el IRS encuentre irregularidades en una declaración de impuestos, el contribuyente tendrá que pagar el dinero que recibió como reembolso, pero con intereses y penalidades adicionales. Una de las mentiras más recurrentes al presentar impuestos es poner dependientes que no le corresponden al contribuyente, por lo que el especialista recomienda no hacer eso para evitar problemas futuros, ya que dicho acto es considerado como un fraude

Otro aspecto de suma importancia es la privacidad del cliente, quien provee toda su información personal al preparador. Los preparadores de impuestos profesionales cuentan con una base de datos de alta protección que limita a los hackers de obtener información, ya que eso puede derivar en robo de identidad.

“Cualquier persona puede ir al sitio del IRS, solicitar un número de preparador de impuestos conocido como PTIN. Muchas de estas personas compran un programa de computación, muchas veces ni siquiera es profesional, y sencillamente a su manera ponen los números basados en las instrucciones del manual y te están vendiendo un servicio que no tiene ni el más mínimo profesionalismo, en ese sentido”, mencionó Marrero.

El especialista agregó que algunas personas pueden hacerse pasar por preparadores de impuestos para robar información personal para un uso indebido. Además, alertó sobre los preparadores que no tienen los elementos de seguridad informática necesaria para proteger los datos de los consumidores.

“Hay muchos preparadores de impuestos que ni siquiera solicitan su número (PTIN), brindan el servicio usando su web personal. Usted lo puede identificar, cuando en la página final de su forma 1040, no existe información de la compañía o del preparador de impuestos. El asunto es que un preparador de impuestos, incluso con un número, solo puede hacer diez preparaciones de impuestos electrónicas por año, a menos que adquiera el derecho o los servicios de una compañía de E-File”, sentenció Marrero.

El preparador que contrata a una compañía E-File, que lo conecta directamente a los servicios del IRS, pasa previamente por una serie de requisitos que incluye una revisión para verificar que no tiene antecedentes penales.

El IRS cuenta con un listado de preparadores certificados que han adquirido dicho servicio, los cuales se clasifican por Código Postal y/o estado, para consultarlo visite: www.irs.gov