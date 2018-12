Incendio destruye concesionario de automóviles en el Centro de Las Vegas

No se reportaron heridos, pero un incendio en la noche del jueves destruyó un concesionario de automóviles vacante en Fremont Street.

Los primeros auxilios de incendios recibieron una llamada a las 9:40 p.m. de humo negro y espeso que venía de un edificio en 1715 Fremont St., según un comunicado del Departamento de Bomberos de Las Vegas.

Las cuadrillas de bomberos comenzaron a manejar el incendio aproximadamente a las 9:45 p.m., según un tweet del Departamento de Bomberos de Las Vegas.

Cuando llegaron los bomberos, salía humo espeso del techo del edificio de ladrillo de una sola planta que se construyó en 1947. Unos minutos más tarde, el fuego asaltó el techo. Debido a la intensidad del incendio, se solicitó una segunda alarma para responder al suceso.

La mayor parte del fuego fue controlado alrededor de las 10:30 p.m., indicó el Departamento de Bomberos. El techo del edificio se derrumbó, y había demasiado humo en el área, con algunas llamas aún visibles.

Los bomberos continuaron vertiendo agua sobre los escombros y se esperaba que permanecieran toda la noche fluyendo agua sobre los residuos, según el comunicado.

UPDATE: Bulk of fire is knockdown, but fire remains, roof has collapse, heavy smoke in area. Fremont St is closed from Bruce to Maryland Pkwy. #PIO1News pic.twitter.com/39qPahWeaT

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 7, 2018