Incendio en apartamentos del centro de Las Vegas

Un incendio en un apartamento del centro de Las Vegas el martes por la noche desplazó a 24 residentes, informó el Departamento de Bomberos de Las Vegas en Twitter.

Se convocó a las tripulaciones a las 7:15 p.m. a los apartamentos de Greenville Park, ubicados en 4034 Silver Dollar Ave., cerca de la Avenida Pennwood y South Valley View Boulevard.

UPDATE: Cause of fire – UNDETERMINED, unit completely gutted, but fire fire was confined to the one apt, GREAT aggressive attack by crews kept fire confined – was heavily involved on arrival, $35K dmg, crews mopping up and returning# #PIO1NEWS pic.twitter.com/yfpWo9hvIB

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 30, 2020