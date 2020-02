Incendio en apartamentos del oeste de Las Vegas evacúa a 19 y causa 500 mil dólares en daños

Un incendio ocurrido el martes por la tarde en el valle occidental de Las Vegas evacuó a 19 personas.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas dijo que 14 adultos y cinco niños fueron evacuados por un incendio que estalló alrededor de las 2 p.m. en los Apartamentos Lantana ubicados en 6501 W. Charleston Blvd., cerca de Torrey Pines Drive.

Cuando llegó la primer unidad, según un comunicado de prensa, todo el segundo piso del edificio de dos pisos y estructura de madera con ocho apartamentos estaba totalmente envuelto en llamas. En pocos minutos el fuego se expandió y se solicitó una segunda unidad.

F3H TOC: 1:54PM. 6501 W Charleston Bl. Lantana Apts 2-ALARM fire in 2-sto apt bldg, several apts & attic involved with fire. Special call for 2 more trucks & rescues. Crews setting up & attacking. #PIO1NEWS

Las tripulaciones impidieron que el fuego se extendiera a los edificios cercanos, aunque causó daños “significativos” a un edificio. No se informó de que hubiera heridos.

Los investigadores creen que el incendio comenzó en un balcón exterior de uno de los apartamentos del segundo piso, pero no se pudo determinar la causa exacta, según el comunicado. La parte más grande del fuego fue extinguido alrededor de las 2:40 p.m., declaró el Departamento.

Bulk of fire KNOCKED DOWN, master streams in operation, fire is under control, will not spread. Crews did an excellent job of keeping it from spreading to nearby bldgs. #PIO1NEWS pic.twitter.com/eYNq7QoUMO

