Incendio forestal del Mt. Charleston probablemente causado por humanos

Un oficial de bomberos declaró el lunes que los investigadores creen que un incendio forestal de cinco mil acres en el Monte Charleston fue causado por humanos, pero siguen analizando las pruebas.

El incendio forestal fue “probablemente causado por humanos”, dijo Ray Johnson, oficial de prevención de incendios del Servicio Forestal de Estados Unidos.

El fuego en Lee Canyon comenzó en las inmediaciones del campamento de Mahogany Grove el domingo por la tarde.

“Probablemente fue causado por alguna persona, pero tendremos que analizar lo que la investigación arroje”, añadió Johnson.

El fuego no creció de la noche a la mañana, sino que permanece en un cero por ciento de contención, explicó Johnson. Sin embargo, el lunes se produjeron acontecimientos positivos con el clima.

“Hubo un par de cambios significativos esta mañana”, mencionó Johnson. “Uno es que el viento bajó. Ayer hubo ráfagas de 40 a 50 millas por hora, hoy se ha reducido bastante. Otro factor significativo es que la temperatura de anoche bajó mucho. Tuvimos dos informes de que las temperaturas de anoche fueron de 41 grados en el fuego”, agregó Johnson. “Eso reduce la intensidad del fuego”.

Johnson dijo que se esperaba que los aviones de lucha contra incendios (que tuvieron que aterrizar el domingo debido a los fuertes vientos de la zona) operaran el lunes.

“Hay dos tripulaciones de Hotshot que empiezan operaciones hoy”, anunció Johnson. “También esperamos poder utilizar los aviones que no pudimos usar ayer debido a los vientos”.

Johnson describió los cambios en el clima como una “gran diferencia” y añadió que los bomberos esperan progresar en la lucha contra el fuego durante el día.

Se espera que los vientos que alcanzaron cerca de 60 millas por hora el domingo alcancen hoy cerca de 25 millas por hora, enunció el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Chris Outler.

Los vientos en el Monte Charleston se han desplazado a una dirección más al sur, lo que puede cambiar la dirección del fuego, explicó.

Partes del Cañón Lee fueron evacuadas el domingo por la noche junto con el Campamento Juvenil de Spring Mountain, pero Johnson dijo que no se anticipaban más evacuaciones a partir de la madrugada del lunes. La Ruta Estatal 157 permaneció cerrada excepto para los residentes.

Se esperaba que NV Energy restableciera la energía alrededor del mediodía.

El incontenible incendio de caoba de cinco mil acres comenzó alrededor de las 2:40 p.m. del domingo, cerrando todas las carreteras del área.

#update Due to the Mahogany Fire SR156/SR157/SR158 will have hard closures for at least the next 72 hours. Stay away from the area so fire crews can position resources in the area. Check back for updates and follow @HumboldtToiyabe for the latest info. #mahoganyfire #nhpsocomm

La Patrulla de Carreteras de Nevada tuiteó durante la noche que las rutas 156, 157 y 158 de Nevada probablemente permanecerán cerradas por un mínimo de 72 horas a causa del incendio.

No hubo evacuados durante la noche

Parece que nadie evacuado acudió a la Escuela Primaria Bilbray para refugiarse.

Un letrero en la puerta animaba a quien necesitara ayuda a llamar a la Cruz Roja al 855-891-7325, pero nadie estaba en la escuela el lunes por la mañana y un representante dijo que nadie usaba las instalaciones durante la noche.

Jennifer Sparks, vocera de la Cruz Roja, señaló que se esperaba que la agencia recibiera más información sobre el estado del incendio en algún momento después de las 7 a.m.

“Nuestros servicios siguen disponibles y estamos muy dispuestos a proporcionar cualquier ayuda que sea necesaria”, aseveró Sparks.

También mencionó que la agencia había recibido múltiples ofertas del público para proporcionar donaciones de alimentos, agua y ropa, pero debido al COVID-19, la Cruz Roja no pudo aceptar esas donaciones.

Our customers on Mt. Charleston will experience an extended outage due to the Mahogany Fire. Power will be restored when it is safe to do so, which may not be until sometime tomorrow. We apologize for the inconvenience.

— NV Energy (@NVEnergy) June 29, 2020