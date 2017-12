Indocumentado, poeta y escritor

Reyes hace presentaciones en universidades para difundir lo positivo de la vida de un indocumentado en Estados Unidos. Fotos tomadas el 27 de noviembre, 2017, en el Centro de Justicia Social Social UNLV. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Yosimar Reyes se considera indocumentado ya que al vencer su DACA regresará a su estatus anterior. Fotos tomadas el 27 de noviembre, 2017, en el Centro de Justicia Social Social UNLV. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

En una presentación en UNLV, el lunes noviembre 27, dentro del Centro de Justicia Social, el recinto lució repleto de estudiantes, no solamente de descendencia hispana, muchos otros asistieron a escuchar a Yosimar Reyes, que presenta un monólogo de su vida, con muchas bromas y utiliza el español cuando se cita a alguien de su familia mexicana.

El nacido en Guerrero, México, y que a sus 3 años de edad lo mandaron a Estados Unidos a vivir con su abuela en San José, California, nunca se imaginó que tuviera la posibilidad de cursar una carrera universitaria a pesar de su estatus migratorio, en el que toda su juventud fue indocumentado hasta obtener el DACA recientemente.

Cuando eres un niño de 3 años, no sabes ni te interesa nada sobre un estatus, no sabes si tus amigos de clase tienen o no “papeles”, simplemente extrañas tu casa, no te importa si en Estados Unidos tienes unos mejores tenis deportivos a diferencia del calzado que puedes tener en México, evaluó el artista.

“Hasta antes de DACA, era indocumentado, y así siempre me he presentado sin miedo, este permiso se me va a vencer en 2 años, así que yo hago de cuenta que ni siquiera lo tengo y regresaré a mi estatus anterior, sin miedo y continuaré trabajando como hasta ahora en mis historias de indocumentados”, confesó Yosimar.

El escritor y poeta tiene 29 años de edad, “mi abuelita se dedicaba a reciclar botes y botellas, yo siempre quise ser escritor, siempre se me hizo interesante contar las historias de la gente indocumentada, un cuento de cómo uno sobrevive, no busco convencer a nadie de una reforma migratoria, simplemente de cómo es la vida aquí”.

El lado dramático de la migración o el cómo se llega a este país, no son tema de interés para Reyes, a él le gusta el lado positivo o simpático, “se me hace más interesante tu día a día que una historia ordinaria de cómo se sufre, a pesar de los papeles o no, los latinos sobre salen y se tiene que decir esa parte, muchos son dueños de negocios en estos días”.

Reyes pertenece a un colectivo de artistas escritores llamados La Maricolectiva, que son personas homosexuales e indocumentadas, que solamente pretenden difundir sus obras realizando presentaciones en universidades y preparatorias del país, este trabajo ha sido reconocido por el músico Carlos Santana, quien le ayudó a Yosimar a publicar su primer libro.

El más reciente trabajo de Yosimar, y que presentó en UNLV, lleva el título de “Prieto”, aquí un fragmento: “I am dark, not like primos and primas who are light. I am what happens when water falls on dirt. Mud colored skin with indio black hair. Big lips like abuela Minga. La negra who I have never met. I am las casitas de barro in Guerrero”.

Puede encontrar las obras de este escritor mexicano en:

www.yosimarreyes.com