Informes de testigos amplían el panorama del tiroteo de Las Vegas

Con letra cursiva pero ordenada, una mujer escribió detalle tras detalle sobre lo que vio la última noche del festival Route 91 Harvest.

Aproximadamente una hora después del amanecer del 2 de octubre, la pluma se arremolinó en el papel; todavía no había pasado un día desde que vio a su amiga morir.

Su cuenta es una de las cientas que la policía de Las Vegas lanzó el miércoles, por un total de más de mil 200 páginas de declaraciones de testigos del tiroteo masivo. Su nombre fue redactado de copias publicadas en los medios.

La mayoría de las declaraciones, como la anónima cuenta de la mujer, describen el caos y el derroche de sangre de amigos, familiares y extraños. Muchas descripciones ocupan varias páginas, algunas solo llenan algunas líneas

.

“Estaba parada a varios metros del escenario (no sé la distancia)”, escribió la mujer por primera vez. Aquí, sus letras son rectas y altas, ausentes la inclinación de la caligrafía cursiva.

“Escuché pop pop pop pop. …” escribió. “Giré para ver si alguien disparaba petardos”.

Unos segundos después, escuchó nuevamente el “pop pop pop”.

Su caligrafía todavía estaba en regla cuando describió el momento en que se dio cuenta de que esos sonidos eran disparos.

“La gente comenzó a gritar y decir, ‘¡bajen, bajen, bajen ahora!’”, Continuó. “Mi amiga estaba a mi lado, y ella también estaba abajo”.

Juntas, esperaron unos minutos mientras los disparos seguían explotando. Entonces la mujer se levantó y le dijo a su amiga que comenzara a moverse. “Pero no se estaba moviendo”, escribió la mujer.

Click to see the handwritten statement