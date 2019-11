Ingredientes y recetas ‘esenciales’ para la cena de Acción de Gracias de gente de Las Vegas

noviembre 27, 2019 - 11:15 am

Los lectores del Review-Journal compartieron lo esencial para sus cenas de Acción de Gracias. (Getty Images)

El Día de Acción de Gracias sabe a recuerdos.

Eso es lo que descubrimos cuando le preguntamos a los lectores qué platos deben estar en sus mesas de Acción de Gracias cada año, y por qué. Para la mayoría de las 34 personas que respondieron, esas recetas tienen un lugar en la mesa porque evocan recuerdos familiares, amistosos y de previos días de Acción de Gracias.

“Al crecer, mi mamá siempre hacía huevos endiablados para el Día de Acción de Gracias”, escribió Cathy Orfe. “Ella los escondía lo mejor que podía, pero mis hermanos y yo siempre los encontrábamos y devorábamos todos los que podíamos antes de que nos atrapara. Se dio cuenta de que era más fácil hacer huevos extra y esconderlos mejor. Mamá y papá ya no están, y cada año cuando hago mis huevos endiablados, me acuerdo de una época en la que estábamos juntos como familia, aunque haya sido por poco tiempo”.

“El aderezo de mi tía Irene es ‘esencial’ para nuestra familia en el Día de Acción de Gracias”, escribió Rose Peters. “Mi tía era una inmigrante de Perú y una excelente cocinera. Ella preparaba la cena de Acción de Gracias cada año y la receta del aderezo. Nunca la escribió y no utilizaba tazas ni cucharas para medir. Me aprendí la receta con ver cómo la hacía y escribiéndola al mismo tiempo, observando la cantidad de ingredientes. Mi tía Irene ya no está, pero seguimos con la tradición de servir su aderezo todos los años”.

“Hacer esta receta (de aderezo) siempre me recuerda a cuando le ayudaba a mi madre a hacerla cuando era joven”, escribió Felina Pence, quien también envió una receta para aderezar y rellenar, una adaptación sin gluten de la de su madre. “Ella me decía que le trajera lo que necesitaba y yo se lo llevaba y veía cómo lo mezclaba. La echo de menos. Tengo que hacerlo todos los años o simplemente no parece Acción de Gracias”.

“Una muy buena amiga me dio esta receta en los años 70”, compartió Sheila Figarsky con una nota adjunta que incluía una receta de camotes confitados. “Ya no está con nosotros, pero me recuerda a ella y a su buena cocina”.

Los recuerdos de algunos lectores eran un poco graciosos.

“Siempre estamos muy agradecidos por los que nos reunimos para la cena de Acción de Gracias”, escribió Jackie Tieman. “Mientras nos llenamos con todo el pavo, el aderezo, el puré de papas, la salsa y los arándanos rojos…hablamos de lo que estamos tan agradecidos. Un año, uno de los pequeños se levantó y dijo: ‘Y gracias por el pudín de pan de la abuela’. Nos hemos asegurado de que se incluya cada año desde entonces”.

Algunas recetas se convirtieron en “imprescindibles” por razones prácticas.

“Esta receta fue la respuesta de la familia para quitar los arándanos en lata como un plato necesario para el Día de Acción de Gracias”, escribió Nancy Siebert sobre su ensalada de arándanos. “También eliminamos varias ensaladas viejas de gelatina (con requesón, cóctel de frutas o peras enlatadas) pero mantuvimos este colorido plato, que cubre la categoría de ‘fruta, ensalada o postre’”.

“Creo que el sabor fresco y refrescante es un cambio con respecto a todos los demás alimentos que se sirven calientes”, escribió Cheryl Bechard sobre su salsa de arándanos. “Nunca se ha servido el condimento enlatado o comprado en una tienda, porque es tan fácil de preparar. Después de 65 años, creo que habría una revuelta si no se sirviera”.

“A algunos miembros de mi familia no les gustan los arándanos rojos simples, ya que sienten que son demasiado agrios, a pesar de que contienen azúcar, o los consideran demasiado aburridos” escribió Barbara McCarthy sobre su ensalada de crema batida de arándanos rojos. “La mayoría de nosotros comemos esto con la comida y otros lo consideran como un postre. La receta me la dio un vecino y la hemos usado cada Día de Acción de Gracias durante los últimos 35 años”.

Otras recetas llegan a la mesa cada año porque son muy populares.

“La primera vez que hice esta receta (en 1999), fue una prueba de Acción de Gracias”, escribió Laney Gutstein de su crema de espinacas. “Antes de tener la oportunidad de sentarme a la mesa, ¡ya no estaba! Desde entonces, normalmente triplico la receta. A mi familia realmente no le importa el pavo, el relleno u otros platos de acompañamiento. La gran pregunta es: “¿Harás tu crema de espinacas?” Cuando no somos anfitriones del Día de Acción de Gracias, y viajamos para ver a nuestra familia en la Costa Este, la pregunta que me hacen es: “¿Qué debo comprar para que puedas hacer tu crema de espinacas?”.

El Día de Acción de Gracias es, después de todo, un tiempo en el que honramos la tradición.

“Acción de Gracias no es Acción de Gracias si no tiene un plato similar al del primer Día de Acción de Gracias”, escribió Kaelyn Cheney, quien proporcionó una receta de calabaza que ella llama “Pilgrims’ Original”.

La ganadora del sorteo de una tarjeta de regalo de 100 dólares es Pauline Ives.