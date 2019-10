Inicia nominación de maestros para premios “Heart of Education”

Se alienta a la comunidad a nominar a los maestros sobresalientes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) para la quinta entrega anual de los premios “Heart of Education”, los cuales serán presentados por The Smith Center for the Performing Arts and The Rogers Foundation.

[Cortesía]

Se alienta a la comunidad a nominar a los maestros sobresalientes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) para la quinta entrega anual de los premios “Heart of Education”, los cuales serán presentados por The Smith Center for the Performing Arts and The Rogers Foundation.

El evento “Heart of Education” honrará a los maestros finalistas con entretenimiento en vivo, bolsas de regalo y un orador principal sorpresa en un evento especial de alfombra roja que se realizará en abril de 2020 en The Smith Center. Los 20 mejores maestros serán nombrados ganadores, cada uno recibirá un premio en efectivo de $5,000 y una donación de $1,000 a un programa escolar de su elección.

“Los Premios Heart of Education son fundamentales para dar a toda la comunidad la oportunidad de honrar a los maestros por el impacto que tienen en la vida de los estudiantes”, dijo el superintendente del CCSD, Dr. Jesús F. Jara. “Animo a todos a mostrar su aprecio nominando a un maestro. Gracias a The Rogers Foundation y a The Smith Center por este homenaje anual a nuestros educadores”, agregó.

Más de 720 educadores fueron reconocidos en el cuarto evento anual de los premios “Heart of Education” en abril de 2019. Desde que comenzó este programa, un total de 81 maestros han recibido el reconocimiento.

Para ser elegible, los maestros con licencia deben estar trabajando de tiempo completo y haber completado al menos tres años escolares consecutivos de enseñanza en el CCSD. Una nominación puede provenir de un estudiante, alumno, padre, colega, miembro de la PTA, líder de la comunidad o cualquier persona que no esté relacionada con el maestro y que esté familiarizado con su trabajo. La recomendación en línea debe ser de 200 palabras o menos, describiendo cómo el maestro merece ser reconocido por estar por encima del resto.

The Smith Center, una organización sin fines de lucro, creó los premios “Heart of Education” en 2015 para promover el reclutamiento y retención de maestros en el CCSD. Estos premios son posibles gracias a un compromiso a largo plazo de The Rogers Foundation en apoyo de honrar a los educadores destacados en el Sur de Nevada.

El período de nominación finaliza a la medianoche del 17 de enero de 2020. Todas las presentaciones serán revisadas por un grupo de líderes comunitarios y expertos en educación.

Las nominaciones pueden presentarse en línea a través de:

www.TheHeartOfEducation.org