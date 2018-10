Iniciarán los Clinton en Las Vegas una gira de 4 ciudades

NUEVA YORK – Ahora que Beyoncé y Jay-Z están fuera del camino, otra pareja poderosa está tomando su lugar: Hillary y Bill Clinton.

Los Clinton anunciaron el lunes que visitarán cuatro ciudades en 2018 y nueve en 2019 en toda América del Norte en una serie de conversaciones denominadas “Una velada con el presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton”. Está siendo producida por el promotor de la gira Live Nation , la compañía detrás de la gira masiva de Michelle Obama para promocionar su nuevo libro, así como los tours de Beyoncé, Taylor Swift y Bruno Mars.

La pareja sostendrá conversaciones conjuntas en los espectáculos y compartirán las “historias y anécdotas inspiradoras que dieron forma a sus carreras históricas en el servicio público, mientras que también discuten los temas del día y miran hacia el futuro”, destacó Live Nation.

Los Clinton siguen siendo el blanco favorito de los republicanos y su reaparición en la escena política, semanas antes de las elecciones primarias, que podrían dar al Partido Republicano un nuevo forraje y crear dolores de cabeza para los demócratas que buscan pasar de las elecciones de 2016.

Comenzarán su recorrido el 18 de noviembre en Las Vegas en el Park Theatre de 5 mil 200 asientos. Visitarán Scotiabank Arena de Toronto el 27 de noviembre, el Bell Centre de Montreal el 28 de noviembre y el Smart Financial Center en Sugar Land, Texas, el 4 de diciembre.

