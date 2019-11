Inició audiencia para definir el futuro de DACA

Mariana Reséndiz reconoció que es difícil no saber qué va a pasar con el futuro de DACA. Martes 12 de noviembre de 2019 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Miriam Muñoz dijo que gracias a DACA ha podido estudiar y trabajar con la debida documentación. Martes 12 de noviembre de 2019 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organización Make The Road NV y FWD.us llevaron a cabo una jornada especial para brindarles a los “dreamers” la oportunidad de renovar su DACA. Sábado 16 de noviembre de 2019 en la oficina de Make The Road NV. Foto Cortesía.

El pasado 12 de noviembre la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó con el proceso de escuchar argumentos a favor y en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual ha beneficiado a cerca de 700,000 jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños, e incluso bebés. Dicho proceso no tiene una fecha exacta para ser finalizado y con ello saber el futuro de este programa.

Cabe recordar que DACA fue implementado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama. Posteriormente, en 2017 el actual presidente Donald Trump inició esfuerzos para eliminar el programa argumentando que era inconstitucional. Esta situación ha llevado el caso hasta la Corte Suprema debido a varias demandas en defensa de DACA.

El martes 12 de noviembre se realizaron distintos movimientos a nivel nacional en apoyo a este programa. A nivel local, activistas y estudiantes de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) llevaron a cabo un mitin en el que explicaron la importancia de preservar DACA y luchar por un estatus migratorio permanente para los llamados “dreamers”.

“Estamos defendiendo a DACA porque el caso ha llegado a la Corte Suprema, tienen hasta junio de 2020 para tomar una decisión. Queremos apoyar a nuestros beneficiarios de DACA, a sus familias y a todos los que están implicados”, dijo Mariana Reséndiz, quien es estudiante de Finanzas en UNLV e integrante de la organización estudiantil UndocuNetwork.

En conversación con El Tiempo, Mariana compartió que obtuvo DACA cuando tenía 15 años, en un momento en que cursaba la preparatoria y no sabía si iba a poder asistir a la universidad. Ella reconoció que este programa le ha brindado la oportunidad de tener una vida mejor, trabajar y estudiar, siendo la primera en su familia en cursar una licenciatura.

“Estos últimos dos años no han sido buenos. Durante el tiempo de DACA con el presidente Obama todo estaba bien, no teníamos una solución permanente pero estábamos seguros. Ahora con el presidente Trump, estos dos años no han sido buenos, todos tienen miedo pero seguimos peleando”, comentó Reséndiz, quien es originaria de la Ciudad de México.

Aunque no tiene injerencia sobre la Corte Suprema, el presidente Donald Trump ha sugerido a este organismo decidir la terminación de DACA, también ha dicho que estaría a favor de brindar una solución permanente a los beneficiarios de este programa. Sin embargo, hay “dreamers” que dicen no creer en estas declaraciones.

“Honestamente, teniendo a un presidente como Trump no se puede creer nada, un día dice algo, luego dice otra cosa. No está bien, no le tenemos confianza, especialmente sobre nuestras vidas… Debemos seguir peleando por una reforma migratoria para todos”, opinó Reséndiz.

Durante el mitin en UNLV, distintos “dreamers” y activistas tuvieron oportunidad de hablar ante el público y medios de comunicación, también se escribió con tiza un gran enunciado en el piso que decía “Home is here” (Mi hogar está aquí). Distintos estudiantes que transitaban por la zona se detuvieron para firmar al lado de dicho enunciado, como una forma simbólica de manifestar su solidaridad con los beneficiarios de DACA.

Una de las estudiantes que se acercó a mostrar su apoyo fue Miriam Muñoz, quien fue traída a Estados Unidos a la edad de seis años y coincidentemente también es beneficiaria de DACA. Actualmente cursa la carrera de Turismo en UNLV.

“Se siente mal saber que algo que he tenido, que me ha ayudado mucho en la escuela, el trabajo y en la vida, me lo pueden quitar. Mi hermano también tiene DACA y es lo que nos ayuda a los dos. Sí duele”, mencionó Muñoz.

Miriam agregó que muchas personas hispanas han venido a Estados Unidos con la intención de trabajar arduamente para brindar un mejor futuro a sus familias, esfuerzo que ella desea continuar, su sueño profesional es trabajar en la industria restaurantera y algún día ser dueña de un restaurante en Estados Unidos.

“La última vez que fui a México fue cuando tenía nueve años y no me acuerdo de mucho, este país (EE.UU.) es el único que conozco y no quiero tener el miedo de que me van a mandar a un lugar que no conozco, aunque haya nacido ahí”, acotó Muñoz y también dio su opinión sobre la situación actual de DACA y las declaraciones del presidente Donald Trump.

“Él (presidente Trump) no tiene poder sobre la Corte Suprema y espero que ellos hagan lo correcto. Él ha dicho muchas cosas en el pasado y no ha cumplido, siempre hace cosas que no son justas para las personas”, aseveró la joven originaria de Puebla, México.

– Ayudan a “dreamers” con renovaciones

La organización Make The Road NV y FWD.us llevaron a cabo una jornada especial para brindarles a los “dreamers” la oportunidad de renovar su DACA.

El evento aconteció el sábado 16 de noviembre en la oficina de Make The Road NV, lugar a donde acudieron 40 beneficiarios de este programa para hacer su renovación. Dichas organizaciones pagaron el costo ($495) de las solicitudes de los primeros 28 “dreamers”.

Los interesados pudieron realizar preguntas para aclarar dudas con respecto a la situación de DACA en la Corte Suprema. El objetivo fue informar a los beneficiarios de este programa sobre la situación actual y cómo difundir el mensaje de la importancia de renovarlo.

“Este fin de semana tuvimos la oportunidad de interactuar con ‘dreamers’ de nuestra comunidad y proveerles información valiosa de lo que esta ocurriendo en estos momentos con DACA y lo importante de renovar pronto, aparte de ayudar monetariamente a varios de los que asistieron al taller”, declaró el integrante de Make The Road NV, Eduardo Montoya.

El evento contó con la participación de abogados de inmigración, ‘dreamers’ y activistas.

De acuerdo con el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés), solamente cerca del 27 por ciento de los beneficiarios de DACA, cuyos permisos vencen en enero de 2020, han solicitado la renovación. Esta estadística es a nivel nacional.

Una encuesta publicada en junio de 2019 por Fox News reveló que la mayoría de los estadounidenses apoyan a los “dreamers”, incluso entre el sector conservador. La encuesta indicó un resultado de 73 por ciento a favor de dichos jóvenes por un 24 por ciento en contra.

En Nevada hay cerca de 13,100 beneficiaros de DACA. La resolución de la Corte Suprema podría darse hasta la próxima primavera.