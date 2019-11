Inició la inscripción abierta

Heather Korbulic, es directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange. La inscripción abierta para el Año Plan 2020 comenzó el 1 de noviembre y se extiende hasta el 15 de diciembre de 2019 en la nueva plataforma de inscripción y elegibilidad de Exchange basada en el estado de NevadaHealthLink.com. Viernes 1 de noviembre de 2019 en el edificio estatal Grant Sawyer. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Rosa Alejandre, gerente del programa de navegadores del Silver State Health Insurance Exchange, recomienda a los consumidores que planean comprar o reinscribirse en Nevada Health Link que comiencen su proceso de investigación y planificación con licencia llamando al 1-800-547-2927 o visitando NevadaHealthLink.com. Viernes 1 de noviembre de 2019 en el edificio estatal Grant Sawyer. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El viernes 1 de noviembre de 2019, con la asistencia del gobernador del estado, Steve Sisolak, inició de manera formal el periodo de inscripción abierta al mercado en línea operado por Silver State Health Insurance Exchange. El anuncio fue dado a conocer el edificio estatal Grant Sawyer, que se localiza en el 555 East Washington Ave.

De esta manera, los residentes de Nevada, tendrán hasta el 15 de diciembre para comprar e inscribirse en el Plan de Salud Calificado (“QHP” por sus siglas en inglés) y los planes dentales utilizando NevadaHealthLink.com. El mercado de planes del estado (“SBE” por sus siglas en inglés) también se ha retirado del Mercado Federal de Seguros de Salud, HealthCare.gov.

Los planes disponibles a través de Nevada Health Link proporcionan los diez beneficios de salud esenciales exigidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (“ACA” por sus siglas en inglés), que incluyen atención de maternidad, salud mental, atención preventiva y atención dental pediátrica. Los nevadenses que no califican para Medicaid, Medicare o que no tienen seguro a través de su empleador son elegibles para inscribirse en un seguro a través de Nevada Health Link.

“Entre las novedades que tenemos es que ya no se usará otra plataforma tecnológica, solo NevadaHealthLink.com para inscribirse, todo ha sido actualizado y mejorado para dar un mejor servicio en todo el estado”, expresó a El Tiempo Rosa Alejandre gerente del programa de navegadores del Silver State Health Insurance Exchange.

Entre las cosas más importantes que la gente debe saber, destacó Alejandre “cualquier persona que no tenga seguro médico, muchos no tienen cobertura médica por medio de su empleador, entonces se hace necesario obtener una de las polizas disponibles, tenemos muchas opciones, alguna de ellas se ajustará a su presupuesto. Ya no hay multa por no tener seguro médico, por lo que ahora es más por precaución, ya que los costos de alguna enfermedad o ingreso al hospital son carísimas”, dijo.

Nevada Health Link cuenta con 27 planes de salud calificados que se ofrecen a través de tres compañías de seguros: Health Plan of Nevada y SilverSummit, que regresan al Intercambio del año anterior, así como también Anthem HMO Co., que se reincorpora al Intercambio para el Año del Plan 2020. Todos los 27 planes estarán disponibles para los residentes de Nevada en los condados Clark, Nye y Washoe. SilverSummit y Anthem HMO Co. ofrecerán 17 planes a los residentes de los 14 condados rurales de Nevada, incluidos Carson City, Churchill, Douglas, Elko, Esmeralda, Eureka, Humboldt, Lander, Lincoln, Lyon, Mineral, Pershing, Storey y White Pine. Seis operadores ofrecerán 17 planes dentales independientes a los residentes de Nevada en todo el estado. Incluyen: Alpha, EMI, Delta, Liberty, Best y Rocky Mountain.

Según un informe reciente del Centro Guinn, hay casi 400,000 personas sin seguro en el estado de Nevada, lo que clasifica a Nevada como el sexto más alto a nivel nacional para su población total sin seguro del estado. Aproximadamente 126,000 residentes, califican para un plan a través de Nevada Health Link. De ellos, aproximadamente 77,000 residentes también califican para subsidios y créditos fiscales que pueden compensar el costo del seguro. Estos subsidios y créditos fiscales sólo están disponibles a través de Nevada Health Link.

“Este es nuestro séptimo año que conectamos a los nevadenses con una cobertura de salud accesible a través de Nevada Health Link. Nuestro equipo y yo estamos entusiasmados de que la inscripción abierta de este año se facilita en la nueva plataforma estatal en NevadaHealthLink.com que ofrece una experiencia mejorada para el cliente, gracias a las nuevas funciones en línea y herramientas innovadoras”, dijo por otro lado Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange, agregando “queremos recordar a los nevadenses los recursos disponibles para ellos, incluida la asistencia gratuita con un profesional de inscripción con licencia. Somos un recurso basado en el estado, diseñado para servir los nevadenses. Invitamos a todos a visitar nuestro sitio web o llamar para comenzar un diálogo sobre cómo podemos ayudarlos a encontrar el plan adecuado para usted y su familia. Nadie, independientemente de su edad, circunstancia de vida o ingresos, puede permitirse el lujo de estar sin seguro médico”.

