Insiste Steve Wynn en que la queja de la Junta de Juegos sea desestimada

Steve Wynn comenta que una queja alegando acoso sexual debe ser desestimada porque la Junta de Control de Juegos no tiene jurisdicción sobre él.

diciembre 10, 2019 - 10:18 am

El ex Presidente y Director General de Wynn Resorts Ltd., Steve Wynn. (Charles Krupa/AP, Archivo)

Abogados del ex presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts Ltd., Steve Wynn, insistieron el lunes a última hora que los reguladores de Nevada no tienen autoridad sobre él en un asunto disciplinario, preparando el escenario para una audiencia el 19 de diciembre ante la Comisión de Juegos de Nevada.

En una respuesta de 19 páginas a una respuesta presentada el 27 de noviembre por la Junta de Control de Juegos Estatal, los abogados de Wynn con sede en Las Vegas declararon que la Junta no explicó la existencia de una “suspensión administrativa” de la licencia de Wynn’s y que la queja de la junta debía ser desestimada en su totalidad.

Inicialmente, el 14 de octubre, la Junta de Control presentó una queja de cinco cargos a través de la oficina del Fiscal General Estatal alegando que Wynn acosó sexualmente a varias empleadas, violando las regulaciones estatales de idoneidad para la concesión de licencias.

La queja también le pedía a la Comisión de Juegos que multara a Wynn, quien renunció como presidente y director ejecutivo de Wynn Resorts en febrero de 2018 y vendió todas sus acciones de la compañía un mes después.

La Junta de Control había llevado a cabo una investigación en 2018 y encontró evidencia de múltiples casos de contacto sexual por parte de Steve Wynn con empleadas subordinadas. La demanda decía, “al participar en esta conducta, ya sea consensual o no, el señor Wynn hizo caso omiso de las políticas y procedimientos de Wynn Company”.

Steve Wynn ha negado constantemente haber acosado a alguien en los 23 meses desde que las acusaciones fueron reveladas por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en enero de 2018.

La respuesta presentada por los abogados de Las Vegas, Donald Campbell y Colby Williams, también indica que los estatutos y reglamentos en los que se basa el Consejo Regulador para supervisar a los licenciatarios están redactados en tiempo presente, lo que significa que ya no se aplican a los que antes tenían licencia.

“Al no decir ni una sola palabra para defender la única base sobre la que afirma tener jurisdicción sobre el señor Wynn (la inexistente ‘retención administrativa’), se debería considerar que la Junta de Control concede el mérito de la petición del señor Wynn por esta sola razón”, dice la respuesta.

El Consejo Regulador ha dicho desde principios de 2018 que las licencias de Wynn y varios otros ex ejecutivos de Wynn Resorts han estado en espera administrativa desde que la Comisión de Juegos de Massachusetts declaró en mayo de ese año que Steve Wynn ya no era un “calificador”, la terminología de ese estado para una persona calificada para tener una licencia.

Cuando el argumento se planteó en la petición de Wynn para desestimar la queja de la Junta de Control presentada el 14 de noviembre, la Junta, en respuesta a una investigación del Review-Journal, no citó una ley o reglamento revisado de Nevada que abordaba las retenciones administrativas.

El Consejo Regulador sostuvo que Wynn no podía entregar su licencia sin la aprobación del Consejo. Pero en la respuesta, los abogados mencionaron que no tenía nada que entregar.

“El señor Wynn nunca intentó ‘renunciar’ a ninguna licencia de juegos, ya que no era un ‘licenciatario’ bajo los Estatutos Revisados de Nevada”, dicta la respuesta. “En cambio, se le había considerado adecuado en su calidad de funcionario, director y accionista de Wynn Resorts. Cuando dejó esos puestos hace casi dos años, la naturaleza de su relación con la empresa cambió obviamente y sus conclusiones sobre la idoneidad terminaron siendo coherentes con la intención (las normas). En resumen, no había nada para que el señor Wynn se rindiera, así como no hay nada para que el Consejo Regulador y la comisión lo revoquen”.