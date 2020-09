Insultos e interrupciones: Trump y Biden en el primer debate

El presidente Donald Trump responde al candidato presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, durante el primer debate presidencial del martes, 29 de septiembre de 2020, en Case Western University and Cleveland Clinic, en Cleveland, Ohio. (AP Photo/Morry Gash, Pool)

Manifestantes marchan por las calles cerca de la sala de debates el martes, 29 de septiembre de 2020, en Cleveland. El primer debate presidencial entre el candidato republicano presidente Donald Trump y el candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden se celebró en Cleveland el martes. (AP Photo/Tony Dejak)

WASHINGTON — El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se interrumpieron mutuamente y se insultaron de manera profundamente personal durante el primer debate de 90 minutos que fue más una pelea de comida que un debate político.

Cuando hablaron sobre política en el foro de Case Western Reserve University en Ohio, los candidatos se mostraron en polos opuestos sobre Corte Suprema, la economía, cómo gobernar durante la pandemia, el cuidado de la salud, las relaciones raciales, la energía verde y la ley y el orden.

El moderador Chris Wallace actuó más como árbitro que como interrogador. Durante la segunda mitad del debate, el presentador de “Fox News Sunday” le rogó al presidente que permitiera a Biden responder a una pregunta y más tarde regañó a Trump por no cumplir con las reglas acordadas por su propia campaña.

“Es difícil decir cualquier palabra con este payaso”, dijo Biden en un momento dado.

“Eso fue insultante para los votantes en general”, comentó Ken Khachigian, ex redactor jefe de discursos del presidente Ronald Reagan. Biden “llamó al presidente de Estados Unidos un payaso” y ambos candidatos se degradaron mutuamente. “Es difícil de aceptar cuando se piensa en los debates que hemos visto en el pasado”.

“Estoy triste por nuestro país, estoy muy avergonzado”, comentó Moe Vela, un amigo y ex consejero de Biden, añadiendo que haría un segmento para Sky News en Londres, señaló: “El mundo, estoy seguro, piensa que hemos perdido la cabeza”.

La oradora y especialista en comunicaciones Ruth Sherman describió los modales de Trump como “inapropiados, incluso molestos”, o en una palabra, “irrespetuosos”.

Aparte de cuando Biden le dijo a Trump “¿quieres callarte, hombre?”, la voz de Biden fue mesurada y moderada, dijo Sherman.

Al final del debate, Wallace preguntó a los candidatos si se comprometían a no declarar la victoria hasta que el resultado fuera “verificado independientemente”.

Trump cuestionó la integridad de la elección del 3 de noviembre, instó a sus partidarios a servir como observadores de las encuestas y dijo del proceso que “hacen trampa”.

Biden, sin embargo, respondió: “el hecho es que yo lo aceptaré, y él también”. Cuando se cuenten las boletas, quienquiera que sea el ganador, “ese será el final de esto”, agregó Biden.

Invitación a los votantes

El discurso de Biden a los votantes fue: Estados Unidos está “más débil, más enfermo, más pobre, más dividido y más violento” bajo Trump. El nominado demócrata criticó el manejo de Trump de la pandemia de coronavirus (con 200 mil estadounidenses “muriendo en su turno” mientras Trump no tomaba en serio el virus).

Trump se aferró a su plan de juego que implicaba preguntar a Biden por qué no había aprobado las propuestas que pregona hoy durante sus 47 años de servicio público. “En 47 meses, he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años, Joe”, le dijo Trump al ex vicepresidente.

Trump trató de atar al cuello de Biden propuestas de izquierda como el plan “Medicare para Todos” de Bernie Sanders; Biden respondió que tales planes pertenecen a otros demócratas y no son su plan.

En un momento dado, Biden sacó a relucir la entrevista exclusiva de Trump con el Review-Journal en un reciente mitin en Las Vegas, pero estropeó los detalles.

“Y una reportera se le acercó para hacerle una pregunta, y él dijo, ‘no no no, retrocede. Ponte un cubrebocas. ¿Te has hecho una prueba?..’”

De hecho, Trump señaló que no creía que pudiera contraer el virus porque estaba lejos en el escenario, pero bromeó sobre el distanciamiento social de la reportera.

Sin respuestas

Biden se negó explícitamente a responder a las preguntas de Wallace sobre si apoyaría poner fin al filibustero del Senado o añadir más jueces a la Corte Suprema para cambiar su equilibrio ideológico.

Cuando se le pidió que denunciara a los supremacistas blancos, Trump replicó que el mayor problema de Estados Unidos es la Antifa.

Antes del debate, Trump y su campaña habían estado persiguiendo a Biden con el desafío de que el candidato demócrata se sometiera a una prueba para ver si tomaba drogas para mejorar su rendimiento para el debate. Biden se negó.

El promedio de RealClearPolitics de las encuestas nacionales muestra que Biden supera a Trump en un 6.1 por ciento, sin que ninguno de los candidatos supere el 50 por ciento.

Khachigian le comentó al Review-Journal, “no creo que ninguna mente haya cambiado. Así que si no se cambiaron opiniones, eso va a favor de Biden a largo plazo”.