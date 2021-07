Intensa discusión sobre la escuela Global

De izquierda a derecha, los funcionarios del CCSD, Ignacio Ruíz, Irene Cepeda y el superintendente Jesús Jara, escuchan al público durante una reunión comunitaria sobre Global Community High School. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La señora Claudia Nava le pidió transparencia al superintendente Jesús Jara y cuestionó el trabajo de la fideicomisaria Irene Cepeda, durante una reunión comunitaria sobre Global Community High School. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El señor Fernando Romero aseveró que el CCSD ha estado mintiendo en torno a temas relacionados con Global Community High School. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Ignacio Ruíz, a la izquierda, explicó los objetivos que tiene el CCSD para Global Community High School. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El superintendente del CCSD, Dr. Jesús Jara, explicó que durante su gestión se ha incrementado el presupuesto para tratar de mejorar el sistema educativo del Condado Clark. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La señora María Reyes realizó varias preguntas durante una reunión comunitaria sobre Global Community High School. Miércoles 21 de julio de 2021 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La polémica continúa en torno al futuro de Global Community High School, una escuela dedicada a estudiantes migrantes de reciente llegada al país.

El miércoles 21 de julio, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una reunión comunitaria cuyo objetivo fue responder las preguntas de padres de familia sobre los planes que se tienen para dicha institución académica. El evento tuvo lugar en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas.

Inicialmente, algunos estudiantes de Global estuvieron cerca de quedarse sin este recurso después de que las autoridades del CCSD propusieran eliminar los grados noveno y décimo. Sin embargo, esa intención fue descartada luego de que padres y miembros de la comunidad manifestaron su inconformidad, aunque aseguran que siguen sin obtener respuestas claras.

“En Global High School siempre les han negado –ustedes- el transporte a los estudiantes. La pregunta es: ¿En este ciclo escolar que comienza en tres semanas van a proveer transporte a los estudiantes?”, cuestionó el Sr. Fernando Romero a los funcionarios del CCSD, quienes se limitaron a dar una extensa respuesta explicando el proceso a seguir para brindar dicho servicio.

“Todas esas palabras para decir que no”, expresó Romero tras escuchar la declaración.

Otra duda de los padres de familia fue sobre cuándo iniciaría el Centro de Administración de la escuela, ante lo cual los funcionarios informaron que sería para el año escolar 2022-23. Adicionalmente, en su intervención, la Sra. María Reyes cuestionó si la educación que se imparte en Global es equitativa con otras escuelas del CCSD.

Ante esto, el asistente del superintendente, Ignacio Ruíz, explicó que “tenemos igualdad en educación en el Distrito, cada estudiante que entra tiene ese derecho. No importa si está en el norte, sur, este u oeste, la educación es igual para cada estudiante. Es por ley”.

Respecto a los objetivos que tiene el CCSD para Global, Ruíz aseveró que “la visión es que sea una opción de escuela especializada en poder apoyar a los estudiantes que son nuevos en el país. No es un requisito que tienen que asistir, pero es una opción. Los estudios que se han hecho, específicamente para los estudiantes nuevos, muestran que necesitan ese apoyo para desarrollar el lenguaje. Recuerden que la visión es que sean bilingües, que puedan dominar dos idiomas. Piensen en la oportunidad que tienen los estudiantes”.

Por su parte, la Sra. Claudia Nava, quien representa al grupo de padres que tienen a sus hijos matriculados en Global, solicitó información sobre los esfuerzos que hace el CCSD para informar a la comunidad sobre dichos recursos disponibles en la escuela.

La respuesta por parte de Ruíz fue: “Primero es estar seguros de tener comunicación con nuestro departamento de consejería. Cuando van a matricularse, y es un estudiante nuevo en el país, les damos la opción de quedarse en la escuela o ir a Global. Para 2022, con el Centro de Administración, será un recurso para las familias informarles de las opciones que tienen educativamente”.

La reunión se convirtió en un debate entre padres de familia y el personal del CCSD, sobre todo cuando la señora Nava pidió explicaciones de por qué no se estaba realizando el evento en las instalaciones de Global, además de cuestionar el trabajo realizado por la fideicomisaria Irene Cepeda.

“Estoy extrañada de la señora Cepeda, ya que es la primera vez que la veo aquí en todo este tiempo que hemos tenido de reuniones, donde realmente no ha participado o ha guardado silencio. Quiero darte el mensaje de que tú no nos estás representando”, dijo Nava.

En su oportunidad de réplica, la fideicomisaria Cepeda comentó que la elección del lugar fue debido al espacio, para tener más público, y habló sobre su labor. “Mi rol es escuchar, escucho y después me aseguro de tratar esas preguntas con la gente de CCSD. También es la primera vez que la veo a usted (Sra. Nava) en persona y me gustaría conocerla más, para poder hablar libremente y tener respuesta a sus preguntas”.

Con cierta molestia, Nava respondió que “tenemos cuatro años haciendo estas juntas sobre Global, si es la primera vez que me ves, tal vez es porque es la primera vez que estás aquí”.

El calor de la discusión siguió. El señor Romero consideró que la escuela Global estaba dispuesta a recibir los fondos necesarios en un plan inicial que después habría cambiado con la llegada del superintendente Jesús Jara en 2018.

“No dejen que les mientan, porque no es así. Fue hasta que nosotros empezamos a argumentar con ellos, estas preguntas que les estamos haciendo hoy, se las hemos hecho por los últimos, seis, siete u ocho meses y hasta la fecha no cumplen con una respuesta correcta. Dicen que tienen un plan, ¿Dónde está el plan? Ese plan ha existido desde que el Dr. Jara vino. La señora Cepeda empezó a venir a las reuniones hasta que la forzamos nosotros, porque a ella no le importaba lo que pasara con Global. Hay que saber la verdad, porque nos están mintiendo”, expresó Romero.

“Estamos en un Distrito Escolar donde el 47 por ciento de los estudiantes son hispanos y solo el 12 por ciento de los administradores son hispanos, hay mucha disparidad”, agregó Romero al tiempo en que también cuestionaba los motivos para realizar la reunión principalmente en inglés, cuando la mayoría de los asistentes eran latinos.

Los padres le solicitaron transparencia al superintendente Jara, dijeron sentirse ofendidos por la demora por parte del CCSD en brindar información oportuna, además de considerar inadecuado enterarse de ciertos procesos por medio de las redes sociales.

Ante esto, el superintendente Jara tomó el micrófono y manifestó que “cuando quieran les mando el presupuesto que teníamos de 13 millones, ahora tenemos 30, así que hay más que antes. No le quitamos, le añadimos. Estamos añadiendo más para la comunidad en el este de Las Vegas. Yo no soy superintendente por Twitter, así que no sé lo que están diciendo en Twitter… Hay problemas, no tenemos suficientes directores hispanos, pero es algo que no hemos podido arreglar en tres años, eso viene de 30 años atrás, cuando llegué dije que había mucho trabajo por hacer y es lo que estamos haciendo”.

Para conocer más sobre Global Community High School, visite: www.globalcommunityhs.org